2020-04-08T09:26:45+03:00
Общество

Министр культуры Алтайского края о Дне Победы: «Вероятность празднования стремится к нулю из-за коронавируса»

Елена Безрукова рассказала о судьбе массовых праздников на Алтае в период коронавируса.
САНТАЛОВ Константин
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9 Мая в Барнауле.9 Мая в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 8 апреля 2020 года в связи с пандемией культурные учреждения Алтайского края не готовятся к празднованию 9 Мая. Перенести решили и многие другие массовые мероприятия. Об этом на пресс-конференции 8 апреля рассказала Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края

Судьба 9 Мая

Отвечая на вопрос о праздновании Дня Победы, Елена Безрукова подчеркнула, что сейчас в регионе не проводят подготовку к любым массовым мероприятиям. Из-за коронавируса все работники культурных учреждений находятся дома на самоизоляции.

- Естественно, готовить большие массовые мероприятия они не могут ни для реального показа, ни для виртуальной трансляции в интернете в соответствующие праздничные даты, - сказала министр культуры региона.

Вероятно, что к 9 мая зрителям могут показать архивные материалы о войне. Елена Безрукова напомнила, что до 30 апреля ограничена деятельность учреждений и введен определенный режим изоляции.

9 Мая в Барануле, "Бессмертный полк". Фото: Олег УКЛАДОВ

9 Мая в Барануле, "Бессмертный полк".Фото: Олег УКЛАДОВ

- Потом наступает майский перерыв и буквально сразу выходим на период 6-9 мая. Мы прекрасно понимаем, что вероятность проведения любых массовых мероприятий на эти числа практически стремится к нулю, -заявила министр культуры Алтайского края.

Она отметила, что точный формат мероприятий, посвященный празднованию 9 Мая будет известен позднее.

- Федеральный организационный комитет “Победа” возглавляет президент России Владимир Путин. Соответствующие заявления, естественно, получим из первоисточника, - подчеркнула глава регионального минкульа.

Формат возможного проведения “Бессмертного полка” также активно обсуждают в интернете.

Кроме того, несколько запланированных мероприятий также перенесут на более поздний срок. Например, премьера оперетты “Севастопольский вальс”в музыкальном театре пройдет осенью. Перенос затронул и различные выставки.

Шукшинские дни на Алтае и другие мероприятия

Елена Безрукова отметила, что по конкретным мероприятиям будут информировать отдельно, точных решений по некоторым еще не приняли. Однако уже известно, что краевые Дельфийские игры, проводимые в июне планируют перенести на следующий год.

Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

-Что касается Рождественских и Шукшинских дней, то как правило подготовка к ним активно шла уже в апреле. Уже сейчас понимаем, что провести их в полном масштабе будет невозможно. Проводить ли их вообще или в каком-то ограниченном формате, определимся в мае-июне, - добавила Елена Безрукова.

По ее словам, решение будет принято руководством крае с учетом позиции Минкульта РФ.

Кроме того, уже известно, что в мае не состоится “Ночь Музеев”. В официальной группе праздника в соцсети “ВКонтакте” сказано, что тема акции по всему миру в этом году – "Символы". В крае традиционно будут заявлены несколько тематик: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне; 85-летие со дня рождения летчика-космонавта, Героя Советского Союза, почетного гражданина Алтайского края Г.С. Титова; 290-летие Барнаула.

В акции примут участие государственные и муниципальные, частные и ведомственные музеи Алтайского края, художественные галереи, парки и другие учреждения культуры.

Отметим, что по состоянию на сутки 8 апреля в Барнауле было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом сейчас на лечении находится 18 человек.

В Алтайском крае обследовали более 5500 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований. По данным на вечер 7 апреля, под медицинским наблюдением находятся более 1500 человек (в том числе, 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 3500 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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