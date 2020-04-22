Сергей Шубенков рассказал про самоизоляцию и поездку в Ухань

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков на самоизоляции времени даром не теряет. Также как и многие известные люди ведет прямые эфиры с тренировками в Instagram и участвует в различных акциях. В их числе - шоу «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА. Сергей ответил на ряд каверзных вопросов о том, чем занимается во время самоизоляции и не только.

- Мне можно выходить на улицу, и я регулярно этим правом пользуюсь. У нас, в Алтайском крае, карантину подлежат только те, кто прилетел из-за границы. Есть рекомендации сидеть дома, но по необходимости можно: для меня это походы за едой, а также пробежки и тренировки, - рассказывает спортсмен. - Пришлось отказаться от общения с друзьями и сильно ограничить общение с родными – от этого я реально страдаю. Но все переходит в онлайн. Зарубы в Counter-Strike стали горячее и интереснее – во всём надо искать свои плюсы.

Кстати, в свое время Сергей Шубенков побывал в самом эпицентре коронавирусной инфекции – в городе Ухань. Именно оттуда началось распространение напасти. Если быть точнее, визит в Китай состоялся незадолго до теперь уже всем известных событий.

Напомним, минувшей осенью там прошли VII Всемирных военных игр. 23 октября Шубенков принимал участие в барьерном беге и стал чемпионом турнира. На своей коронной дистанции в 110 метров он показал результат 13,4 секунды.

Кстати, в тот раз барнаулец так же как и другие россияне, выступал под национальным флагом.

- Слышал классную теорию о коронавирусе, что привезли его американцы в Ухань. А у меня предпоследняя зарубежная поездка была туда на игры военнослужащих осенью. Я оттуда приехал и задумался, были ли там американцы. Но всё прошло нормально и все хорошо себя вели, - рассказывает Шубенков.

По его словам, о продуктовом рынке, где предлагают отведать летучих мышей, с которых, по одной из версий началось распространение инфекции, он даже не слышал. И даже если был бы в курсе, скорее всего не стал бы кушать экзотику.

- Смог бы их съесть? Не знаю. Экзотика же ни фига не нужна никому как еда, только повыеживаться и рассказать об этом, - говорит барьерист.

Немногим ранее Шубенков вернулся со сборов в Краснодарском крае. Хоть немного все же успел подготовиться к сезону. Правда, насколько плодотворно – теперь сложно сказать, ведь его начало перенесли и, судя по всему, на неопределенный срок. Даты каких-то этапов конечно называют, но с каждым днем обстановка меняется и никто наверняка не может сказать будут те или иные соревнования или нет. Спортсмену ничего не остается кроме как готовиться в сложившихся условиях.

- Тренируемся просто дома или на улице. Есть школьные стадионы, есть лес, где можно побегать. Благо, сроки сезона сдвинулись, и сейчас не так критично, что нет шиповок, нет барьеров. Глобально ничего не изменилось, разве что непривычно всё. Я в комнате что-то начинаю делать, и сразу приходит сын, приходит кот, начинают под ногами вертеться. Но это даже прикольно, -рассказывает спортсмен.

Самыми главными стартами этого сезона должны были стать чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио. Первый еще под вопросом, а вот Игры уже перенесли на следующий год.

- Может, в июле что-то начнётся, может, чемпионат Европы в августе состоится. Если этого старта не будет, тогда в летнем сезоне и смысла нет, - сетует Шубенков. – Про Олимпиаду: если такие надежды и были, то не у меня. Мое дело – подготовиться и выступать. Если кто-то на что-то рассчитывал, то коронавирус показал, как сейчас строить планы, но ехать на Олимпиаду нужно было в любом случае. У меня уже поутихли олимпийские эмоции. Злости и апатии, как четыре года назад, уже нет, но и радости яркой не будет, если поедем на Игры. Уже хочется просто сказать: давайте просто поедем, я выступлю и посмотрю, получится или нет.

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– Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле — панически скупает ее. Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных, - говорит спортсмен (подробнее)