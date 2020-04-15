2020-04-15T09:00:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайский спортсмен Крайтор рассказал, как сидел на карантине в Китае

14 дней спортсмен провел под страхом выйти из комнаты [видео]
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Андрею Крайтору пришлось две недели просидеть на карантинеАндрею Крайтору пришлось две недели просидеть на карантинеФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Алтайский спортсмен – каноист Андрей Крайтор, тренирующий китайскую команду, наконец-то вышел после 14-дневного карантина.

На каратин спортсмен попал в конце марта, прилетев в китайский город Рижао после сборов в Португалии - его сразу же поместили на жесткую самоизоляцию. Последние две недели он провел в комнате спортивной базы в городе Ричжао (Китай).

- После вспышки короны в Европе, мы вернулись в Китай. Нас встретили, проверили и перевезли на тренировочную базу, где мы будем подходить карантин. Все - отдельно. В самолёте сидели тоже по одному, - рассказывает Крайтор.

По его словам, ему категорически запрещалось покидать комнату, даже несмотря на то, что она не была заперта. Максимум, что можно было – забрать еду, которую оставляли на шкафу в коридоре. В номере даже не было балкона и это только придавало уныния, но спортсмен, как настоящий боец, старался держаться, ведь за нарушение ему грозило серьезное наказание в виде внушительного штрафа.

kraytor_andreykraytor_andrey
Сезон 2. Эпизод 1.После объявления о продлении не рабочих дней, Энсис потерял мотивацию и запустил себя , пока не наткнулся на аккаунт @stressologia и ... смотрите полностью со звуком и со смыслом #энсискарантино #сидимдома #фитнеснакарантине #карантин #н
262 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Нельзя было даже выглядывать из комнаты – там везде были установлены камеры и мне даже прислали запись, когда я однажды выглянул. Я ее сохранил на память, - говорит каноист. - Вообще, 14 дней в комнате - это очень крутой опыт. Есть чем поделиться.

Андрей признается, что очень боялся за время карантина набрать лишние килограммы, потерять кондиции и форму. Отчасти так и получилось: было сложно создать себе график, заставить себя тренироваться в четырех стенах, да и вообще поддерживать хоть какую-то активность. К слову, так и появился онлайн-марафон планки, в котором не просто приняли участие несколько десятков людей, он стал международным. А еще мир узнал о таком персонаже, как Энсис Карантино. Это альтер эго самого Крайтора. Сумасшедший качок записал несколько комнатных тренировок, которые может выполнять как профессионал, так и любитель.

kraytor_andreykraytor_andrey
То что не сделает Андрей, сделает #энсискарантино , а тем более такой хайп как #pillowdresschallenge ЭНСИС просто не мог пропустить.) I ve reached #pillowchallenge #quarantinepillowchallenge #pillowdress #подушкачеллендж
1026 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Так прошли две недели самоизоляции и первое, что сделал Крайтор, после того, как получил разрешение выйти на улицу – просто побежал.

- Серферы нам говорят, что свобода – это стоять на волне. Нет, свобода – это вот это! Бежать! Свобода передвижения - самое ценное. Конечно, это в полной мере можно осознать, после ограничения этой свободы. Хорошо, что это всего лишь карантин, а не другое ограничения/заключения. 14 дней в комнате - одиночке вполне хватило, чтобы радоваться сейчас деревьям, птичкам и возможности просто бежать, бежать как ребёнок, прискакивая...– говорит счастливый и свободный спортсмен. – Сейчас меньше времени на себя, свои дела и саморазвитие. Даже немного жаль. Теперь нужно стараться удерживать тот темп продуктивности, не тратя время на ненужные вещи, которых много. Не кушать то, без чего, оказывается, тоже можно и даже лучше ощущения. В общем, каждый опыт - может быть полезным, ведь у кого в душе солнечно, тот и в самую лютую грозу увидит просвет.

kraytor_andreykraytor_andrey
Люди, я вышел) 14 дней в комнате.Это очень крутой опыт. Есть чем поделится, нарадуюсь и буду писать.Расскажу, что здесь и как китайцы действуют и справляются с этой ситуацией. Всем спасибо за эти две недели!
478 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Еще сидя на карантине он пообещал, что как только окажется по ту сторону комнаты, обязательно сходит на пляж и запустит воздушного змея, как это делают местные. Кстати, прогнозы китайских врачей пока не самые радужные. В Поднебесной отмечаются случаи повторного заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 1774 человек
Общее число случаев подтвержденного COVID-2019 в городе превысило 14,7 тысяч. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020
«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус
Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
Несколько жителей Алтайского края возвращаются из Таиланда, Индонезии и Вьетнама
Школьников из нуждающихся семей обеспечат техникой для дистанционного обучения и питанием
Курортный сбор в Белокурихе могут приостановить из-за коронавируса
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают помощь Заринской городской больнице
Мэрия прокомментировала «показуху» по дезинфекции подъезда
Под Барнаулом спасли тонущего в болоте мужчину
В Барнауле выпустили на линию больше автобусов и трамваев
ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 апреля 2020 года составило 48
С барнаульца попытаются взыскать деньги за 35 тысяч литров дизеля
Маски начали шить на фанерном заводе в Заринске
Молодой рабочий погиб на шинном заводе в Барнауле
В Барнауле продолжается реконструкция улицы Попова
Россети подвели итоги работы в первом квартале на Алтае
Из-за коронавируса алтайские бизнесмены могут бесплатно зарегистрировать товарный знак и заказать сайт
Бийскому краеведческому музею исполняется век