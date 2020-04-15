Алтайский спортсмен Крайтор рассказал, как сидел на карантине в Китае

Алтайский спортсмен – каноист Андрей Крайтор, тренирующий китайскую команду, наконец-то вышел после 14-дневного карантина.

На каратин спортсмен попал в конце марта, прилетев в китайский город Рижао после сборов в Португалии - его сразу же поместили на жесткую самоизоляцию. Последние две недели он провел в комнате спортивной базы в городе Ричжао (Китай).

- После вспышки короны в Европе, мы вернулись в Китай. Нас встретили, проверили и перевезли на тренировочную базу, где мы будем подходить карантин. Все - отдельно. В самолёте сидели тоже по одному, - рассказывает Крайтор.

По его словам, ему категорически запрещалось покидать комнату, даже несмотря на то, что она не была заперта. Максимум, что можно было – забрать еду, которую оставляли на шкафу в коридоре. В номере даже не было балкона и это только придавало уныния, но спортсмен, как настоящий боец, старался держаться, ведь за нарушение ему грозило серьезное наказание в виде внушительного штрафа.

kraytor_andrey Сезон 2. Эпизод 1.После объявления о продлении не рабочих дней, Энсис потерял мотивацию и запустил себя , пока не наткнулся на аккаунт @stressologia и ... смотрите полностью со звуком и со смыслом #энсискарантино #сидимдома #фитнеснакарантине #карантин #н

- Нельзя было даже выглядывать из комнаты – там везде были установлены камеры и мне даже прислали запись, когда я однажды выглянул. Я ее сохранил на память, - говорит каноист. - Вообще, 14 дней в комнате - это очень крутой опыт. Есть чем поделиться.

Андрей признается, что очень боялся за время карантина набрать лишние килограммы, потерять кондиции и форму. Отчасти так и получилось: было сложно создать себе график, заставить себя тренироваться в четырех стенах, да и вообще поддерживать хоть какую-то активность. К слову, так и появился онлайн-марафон планки, в котором не просто приняли участие несколько десятков людей, он стал международным. А еще мир узнал о таком персонаже, как Энсис Карантино. Это альтер эго самого Крайтора. Сумасшедший качок записал несколько комнатных тренировок, которые может выполнять как профессионал, так и любитель.

kraytor_andrey То что не сделает Андрей, сделает #энсискарантино , а тем более такой хайп как #pillowdresschallenge ЭНСИС просто не мог пропустить.) I ve reached #pillowchallenge #quarantinepillowchallenge #pillowdress #подушкачеллендж

Так прошли две недели самоизоляции и первое, что сделал Крайтор, после того, как получил разрешение выйти на улицу – просто побежал.

- Серферы нам говорят, что свобода – это стоять на волне. Нет, свобода – это вот это! Бежать! Свобода передвижения - самое ценное. Конечно, это в полной мере можно осознать, после ограничения этой свободы. Хорошо, что это всего лишь карантин, а не другое ограничения/заключения. 14 дней в комнате - одиночке вполне хватило, чтобы радоваться сейчас деревьям, птичкам и возможности просто бежать, бежать как ребёнок, прискакивая...– говорит счастливый и свободный спортсмен. – Сейчас меньше времени на себя, свои дела и саморазвитие. Даже немного жаль. Теперь нужно стараться удерживать тот темп продуктивности, не тратя время на ненужные вещи, которых много. Не кушать то, без чего, оказывается, тоже можно и даже лучше ощущения. В общем, каждый опыт - может быть полезным, ведь у кого в душе солнечно, тот и в самую лютую грозу увидит просвет.

kraytor_andrey Люди, я вышел) 14 дней в комнате.Это очень крутой опыт. Есть чем поделится, нарадуюсь и буду писать.Расскажу, что здесь и как китайцы действуют и справляются с этой ситуацией. Всем спасибо за эти две недели!

Еще сидя на карантине он пообещал, что как только окажется по ту сторону комнаты, обязательно сходит на пляж и запустит воздушного змея, как это делают местные. Кстати, прогнозы китайских врачей пока не самые радужные. В Поднебесной отмечаются случаи повторного заражения коронавирусом.