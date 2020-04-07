Барнаульские перевозчики: «Поднимать цены на проезд сейчас недопустимо, а выжить мы обязаны»

Пассажиропоток в Барнауле в автобусах и электротранспорте сократился на 65-70% из-за введения режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса в регионе. Это сообщил региональный министр транспорта Александр Дементьев во время пресс-конференции во вторник, 7 апреля.

Перевозчики ожидают серьезных последствий, но пока уверяют, что о повышении цен на проезд или сокращении кондукторов и водителей речи не идет.

- Зарплаты водителям общественного транспорта пока сокращать пока не будут – они и так получают минимум, - говорит исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Николай Долженко. – Одна из мер, чтобы пережить это время – сокращение транспорта на улицах. Сейчас не зима, можно разрывы больше сделать между автобусами, люди не замерзнут.

Но если сократятся рейсы, что будет с персоналом, который их обслуживает - отправят в отпуск или на самоизоляцию с «минималкой» в кармане?

- Нехватка водителей была и до этого, поэтому заняты будут все, - уверяет Долженко. – Пока не ясно, сколько продлится такой режим работы, но тяжело уже сейчас, финансовой подушки нет ни у кого. Мы надеемся на поддержку – перенос сроков или отмену оплаты аренды, налогов, страховых взносов. Придется брать кредиты на выплату зарплат.

Предположительно, увеличение трафик принесет начало дачного сезона и пригородные рейсы.

- Мы обязаны пережить это время – вместе со страной, краем и людьми, - говорит Николай Иванович.

Тем временем, объем грузоперевозок по железной дороге по итогам марта имеет положительную динамику.

- По отгрузкам вырос кокс, зерновые и продукты их переработки. По грузовому автотранспорту тоже все в пределах нормы - в апреле вводятся плановые временные ограничения, поэтому организации успели завести материалы в феврале-марте, - говорит министра транспорта.

Закрытие дорог необходимо для того, чтобы сохранить покрытия, которые потеряли во время весеннего таяния снега свою несущую способность.

- Менее 40% дорог в крае соответствуют нормативным требованиям. Учитывая зиму, которая была с большим переувлажнением и количеством снега – несущая способность полотна резко падает. Чтобы еще больше не разрушить дороги, нужно закрыть по ним движения для большегрузов – мера необходимая и вынужденная, - считает Дементьев.

Кстати, ограничения не распространяются на продовольствие и товары первой необходимости – их поставляют в регион, как и прежде.