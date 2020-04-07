2020-04-07T09:17:25+03:00
Общество

Юрий Гатилов: «Чем больше в городе возвышается строительных кранов, тем светлее будущее»

Один из крупнейших застройщиков города «Жилищная инициатива» отмечает свой день рождения
Иван ОЛЕКСЮК
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Во многом своим видов город обязан крупнейшей по объему возводимого жилья в крае "Жилищной инициативе"Во многом своим видов город обязан крупнейшей по объему возводимого жилья в крае "Жилищной инициативе"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаул называют одним из самых красивых городов Сибири. Приглядишься, и вправду, архитектура старых домов и тенистые улочки негромко нашептывают о почти 300-летней истории города на песках. В новых кварталах понимаешь, что живешь в одном из самых современных городов страны.

Дома для целого города

Во многом своим видов город обязан крупнейшей по объему возводимого жилья в крае "Жилищной инициативе", которая 6 апреля отмечает свой 22-й день рождения. За эти годы компания построила новые кварталы - Мизюлинскую рощу, Квартал 2000, Невский, Дружный, Лазурный, Лазурный-2, Краснообский, десятки школ, детских садов, парковочных комплексов и административных зданий.

Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива".

Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива".

Компания перешагнула миллионный рубеж введенных в эксплуатацию квадратных метров комфортного жилья еще пару лет назад. Только представьте, больше 60 тыс. человек живут в домах, которые построила «ЖИ». Это почти столько же, сколько жителей в Новоалтайске. Сейчас компания строит десятки многоэтажек в Барнауле и Новосибирске: Дружный 2 и Дружный 3, Димитровские горки, Фламинго, целый ряд отдельных жилкомплексов высотой до 25 этажей.

Светлое будущее

Над всеми этими зданиями на совесть трудили больше 1,1 тыс. настоящих профессионалов своего дела. Сама "Жилищная инициатива" не раз признавалась лучшей строительной компанией Барнаула и края, а ее гендиректор Юрий Гатилов становился победителем краевого конкурса "Менеджер года".

- У нас чистый и опрятный город. Надо изо всех сил стараться сделать его еще более привлекательным для жизни, развивать экономику, насыщать жизнь горожан приятными событиями. Работы очень много, и слава Богу, у нас есть строители, которые могут выполнить любые поставленные задачи. Ведь чем больше в городе возвышается строительных кранов, тем больше и светлее у такого города будущее! – говорит Юрий Александрович.

Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива".

Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива".

Помимо создания хорошего жилья для людей и строительства соцобъектов, «ЖИ» уже много лет поддерживает спортивные клубы по волейболу и хоккею на траве, отдельных атлетов и паралимпийских чемпионов, предоставляя им возможность заниматься любимым делом.

Сегодня "Жилищная инициатива" принимает поздравления от коллег и партнеров. Свой день рождения строительная компания встречает на подъеме: растут продажи жилья, увеличиваются темпы строительства, поскольку именно сейчас вновь востребована серьезная репутация и проверенная годами надежность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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