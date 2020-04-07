Снять корону с вируса!

Коронованные особы всегда в центре внимания всей нации, а иногда и мировой общественности. Когда в королевской семье рождается ребёнок, весь народ радуется этому, как событию в собственном доме. Если погибает принцесса, это словно личная боль для миллионов семей.

Король новостей

Сегодня в центре внимания всей планеты оказался…вирус. По горькой иронии, его название, включающее в себя слово «корона», отражает то, что произошло в умах и душах людей. Этот вирус стал королём всех новостных выпусков. Его «короновали» как главное действующее лицо во всех теледебатах. При этом доминирующие чувства после этих новостей и дебатов – страх и растерянность. И в этом сейчас главная проблема: реальной опасностью стало не само заболевание, а ореол панического страха вокруг него.

В пушкинском «Пире среди чумы» многие люди оказались парализованы страхом. Парализованы настолько, что они забросили свои домашние и служебные обязанности. Они хотели просто избавиться от страха и пытались заглушить его вином и плотскими утехами. Как видим, страх может разрушать духовные и нравственные устои.

Отравляющий душу страх

Сегодня «коронованный» людьми вирус тоже хочет, источая яд страха, парализовать их эмоционально и психологически, а также воздвигнуть между ними стены недоверия и отчуждения. Конечно, нельзя пренебрегать рекомендациями врачей о мерах предосторожности. Но не следует позволять страху формировать наши чувства, мысли и поведение. Надо снять корону с этого вируса: он не должен управлять нашей жизнью!

Священное Писание предсказало периоды паники в истории человечества: «Люди будут падать бездыханными от страха и ожидания бедствий» (евангелие от Луки, 21:26). Обратите внимание: причиной потери сознания или даже жизни могут быть не сами бедствия, а страх в ожидании этих бедствий. Это звучит как медицинский парадокс, но сами медики объясняют это просто: страх способен критически затормозить работу мозга, и он не сможет отдавать нужные команды системам жизнеобеспечения организма. Страх может лишать человека даже элементарного благоразумия. Библейский пророк приводит пример с поведением напуганного человека: «От страха он бежит мимо крепости своей» (книга Исайи, 31:9). Одинаково жалкое зрелище представляют собой и пьяный, и напуганный!

Главное лекарство – совершенная любовь

Детективный фильм «Лекарство против страха» указывает на давнюю мечту человечества – создать средство от этого опасного и унизительного состояния души. Однако, это лекарство уже давно «изобретено» и описано в Библии: «Совершенная любовь изгоняет всякий страх» (1-е Послание Иоанна, 4:18). Евангелист имеет в виду удивительную любовь Бога к человеку, и рецепт исцеления души заключён в том, чтобы поверить в эту библейскую истину.

В страхе есть мучение. Но есть и противоядие от страха - вера. Сегодня мысленные взоры многих из нас обращаются к Небесам. Душа человека ищет опору в безусловной и безграничной (поистине совершенной!) любви Небесного Отца. Поверив в неё, мы позволим ей освободить наши сердца от любого страха. Познайте эту истину, и она сделает вас свободными!

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