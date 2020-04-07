2020-04-07T08:50:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Без паспорта ни шагу: кого могут проверить на соблюдение режима самоизоляции

Корреспондент «Комсомолки» попался стражам порядка при «нарушении» указа сидеть дома
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Стоило присесть на лавочку, как ласковое апрельское солнце перегородил полицейский.Стоило присесть на лавочку, как ласковое апрельское солнце перегородил полицейский.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Не знаю как вы, а я от безвылазного сиденья дома схожу с ума, а тут еще погодка шепчет, как в старой поговорке - займи, но выпей. В общем, не выдержала душа заточения, пришлось идти в парк. А кругом столько людей, что кажется, будто и не объявляли вовсе режим самоизоляции. Смотрю на сервис Яндекса «Самоизоляция» - индекс всего 3,1, хотя еще пару дней назад он составлял 3,8.

Предъявите документики

Но только стоило присесть на лавочку, как ласковое апрельское солнце перегородил полицейский, мол, нарушаете режим самоизоляции – предъявите документики.

Думаю, ну все, сейчас выпишут штраф на 30 тысяч рублей – несколько дней назад власти обещали наказывать рублем нарушителей режима – но полисмен сверил фамилию со списком из Роспотребнадзора и вернул документы.

- Возвращайтесь домой, вы нарушаете постановление губернатора и главного санитарного врача о самоизоляции, - говорит сотрудник.

А что будет, если не пойду? Во-первых, у меня журналисткое удостоверение с собой, я, может, расследование тут на скамеечке веду. А во-вторых, никуда из Барнаула я не выезжал, и, следовательно, опасности не представляю – сам ведь по спискам проверял

- Протокол составляем только на тех, у кого есть предписание сидеть дома, - вздохнул страж порядка, попросив показать удостоверение. – В этом случае составили бы рапорт, отобрали объяснение и передали постановление в суд. У остальных спрашиваем цель выхода на улицу или выезда. Если причина уважительная, сотрудники только рекомендуют побыстрее вернуться домой. На пожилых обращаем внимание в первую очередь. Приходится проводить разъяснительные беседы, уговаривать проявить ответственность.

Кстати, сам полицейский был в маске и перчатках – стражей порядка обязали соблюдать меры личной безопасности.

Опасные нарушители

А много ли ловят настоящих нарушителей, которые потенциально могут быть источником инфекции?

По данным оперштаба по коронавирусу, только 5 апреля полицейские провели почти 1,6 тыс. проверок, по которым зарегистрировано 159 материалов проверки по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Речь идет о тех людях, которые получили от Роспотребнадзора предписание сидеть дома, например, они контактировали с заболевшими, недавно прибывшими из заграницы или сами ездили отдыхать в страны, где лютует коронавирус.

Кстати, наши граждане продолжают возвращаться с отдыха. Если сначала таких людей отправляли самостоятельно добираться до дома, то сейчас начали за этим строже следить, и ближайшие дни потенциальные носители вируса проведут в обсервации – в каком-нибудь загородном закрытом санатории под охраной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все, кто интересуется новостями о коронавирусе, уже в курсе, что одна из групп риска — это пожилые люди. Но есть еще одна — это люди с иммунодефицитом, и в частности, с ВИЧ (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Число авиарейсов из Барнаула продолжает сокращаться
Число заболевших в Барнауле на 7 апреля 2020 года не изменилось и составило 12
Курьер, сбивший ребенка, пойдет под суд
Во время пандемии тяжелых больных из районов края будут эвакуировать на Ми-8
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
«Шишковка» открыла бесплатный доступ к своим ресурсам
Режим начисления платы за ЖКХ в Барнауле в период пандемии: пеню начислять не будут
Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой двухлетнего сына
Горожанка разыграла собственное ограбление, чтобы не работать
Обь в Барнауле освобождается ото льда
Водитель, насмерть сбивший женщину на парковке, пойдет под суд
Барнаульский «павлик» застроят 25-этажками
Алтайским льготникам дистанционно выписывают и доставляют лекарства из-за коронавируса
Бийскую гимнастку наградили званием мастера спорта
Фонд Александра Прокопьева подводит итоги медиаконкурса
«Единая Россия» совместно с правительством предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
В Барнауле не будет бесплатных автобусов на родительский день
Режим работы Сбербанка в Барнауле в период самоизоляции: как будет работать
У тяжелых больных с раком легкого появился шанс
Алтайских спасателей усилили новосибирскими из-за паводка
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Режим работы центра занятости в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
Барнаульский фотограф показал вернувшихся в парк птиц
Турбазы на Алтае проверяют после информации о неизмененном режиме работы
В Барнауле продают дом с творческой мастерской
Маленькая девочка выпала из окна шестого этажа в Заринске