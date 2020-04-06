2020-04-06T14:19:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 7 апреля 2020 – в край завезли ускоренные тесты для выявления болезни

Она позволят проводить исследование за 70 минут вместо пяти часов
Иван ОЛЕКСЮК
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Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5591 человек.Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5591 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барануле: последние новости на 7 апреля 2020 – в край завезли тест-системы, которые позволяют в ускоренном режиме выявлять наличие в организме COVID-19. теперь анализ будет занимать до 70 минут вместо четырех-пяти часов.

Стоит отметить, чтобы пользоваться системой, требуется специальное оборудование и обученный персонал, поэтому прежде, чем на Алтае начнут проводить анализы экспресс-методом, потребуется время.

В настоящее время в крае зарегистрировано 12 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Один из них ребенок. Состоянии почти всех пациентов – удовлетворительное, только один человек в тяжелом состоянии из-за пневмонии. Пациенту оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщили в региональном минздраве, план лечения согласован с ведущими федеральными клиниками.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 5591 человек, под наблюдением врачей сейчас находятся почти две тысячи человек.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе выявили в конце марта у женщины, которая вернулась из Доминиканской Республики. Вторым пациентом инфекционки стал ее супруг, еще четверо – это те, кто контактировал с заболевшими. У шестерых связь с первыми зараженными не прослеживается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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