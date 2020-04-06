Коронавирус в Барнауле, последние новости на 7 апреля 2020 – в край завезли ускоренные тесты для выявления болезни
Коронавирус в Барануле: последние новости на 7 апреля 2020 – в край завезли тест-системы, которые позволяют в ускоренном режиме выявлять наличие в организме COVID-19. теперь анализ будет занимать до 70 минут вместо четырех-пяти часов.
Стоит отметить, чтобы пользоваться системой, требуется специальное оборудование и обученный персонал, поэтому прежде, чем на Алтае начнут проводить анализы экспресс-методом, потребуется время.
В настоящее время в крае зарегистрировано 12 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Один из них ребенок. Состоянии почти всех пациентов – удовлетворительное, только один человек в тяжелом состоянии из-за пневмонии. Пациенту оказывается вся необходимая помощь.
Как сообщили в региональном минздраве, план лечения согласован с ведущими федеральными клиниками.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 5591 человек, под наблюдением врачей сейчас находятся почти две тысячи человек.
Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе выявили в конце марта у женщины, которая вернулась из Доминиканской Республики. Вторым пациентом инфекционки стал ее супруг, еще четверо – это те, кто контактировал с заболевшими. У шестерых связь с первыми зараженными не прослеживается.
Читайте также
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 апреля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 6 апреля 2020 года: среди заразившихся есть ребенок (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»