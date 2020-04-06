2020-04-06T12:29:55+03:00
Общество

Власти Алтайского края рассказали о размерах доплат медикам, борющимся с COVID-19

На эти цели региону выделили более 90 млн рублей.
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Медик в Алтайском крае.Медик в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 6 апреля 2020 года медицинские работники региона, которые трудятся в период пандемии, получат дополнительные выплаты. Об их размере на пресс-конференции 6 апреля сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Напомним, правительство России выделило Алтайскому краю 91,5 млн рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам, зараженным коронавирусом.

Размер доплат разнится и зависит от разных факторов, например, квалификации медработника, времени, которое он отработал в течение месяца.

По словам Дмитрия Попова, врачи скорой помощи в качестве доплаты получат 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности, это 18 730 рублей. Средние медработники — 40%. В учреждениях первичной помощи врачам поликлиник выплатят 80%. Среднему персоналу — 40%, а младшему — 20%.

В специализированных учреждениях, которые непосредственно оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией доплата врачам составит 100% среднемесячного дохода. Средний медперсонал получит 50%, младший — 30%.

Министр здравоохранения региона отметил, что порядок выплат определяют. Вопросы том, как еще можно поддержать медиков, решают и в регионе.

- На сегодняшний момент мы в правительстве обсуждаем вопрос мотивирования сотрудников в таких достаточно сложных условиях и вопросы стимулирующих доплат. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем озвучить, какие дополнительные меры будут приняты, - сказал Дмитрий Попов.

Напомним, ранее стало известно, что двое медработников в Алтайском крае отказались работать с больными из-за угрозы заразиться коронавирусом. Тогда же заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова отметила, что составляют план тех, кто будет задействован в борьбе с COVID-19. По каждому лечебному учреждению формируют списки специалистов, которые могут быть мобилизованы на эту работу. Медики дают свое согласие.

Согласно последним новостям на 6 апреля 2020 года в Барнауле зарегистрировано 12 инфицированных.

Сейчас на контроле по самоизоляции в Алтайском крае состоят почти две тысячи жителей. За минувшие сутки полицейские провели больше 1,5 тыс. проверок – протоколов о нарушителях не составлялось.

5 апреля алтайских туристов, прилетевших в Новосибирск из Таиланда, доставили обсерватор в Первомайском районе.

Читайте также

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 6 апреля 2020 года: среди заразившихся есть ребенок (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?
Эти и другие выдумки и небылицы наш обозреватель Александр Гамов обсудил с самым известным экс-главсанврачом [аудио]
Новости 24
Бийскую гимнастку наградили званием мастера спорта
Фонд Александра Прокопьева подводит итоги медиаконкурса
«Единая Россия» совместно с правительством предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
В Барнауле не будет бесплатных автобусов на родительский день
Режим работы Сбербанка в Барнауле в период самоизоляции: как будет работать
У тяжелых больных с раком легкого появился шанс
Алтайских спасателей усилили новосибирскими из-за паводка
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Режим работы центра занятости в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
Барнаульский фотограф показал вернувшихся в парк птиц
Турбазы на Алтае проверяют после информации о неизмененном режиме работы
В Барнауле продают дом с творческой мастерской
Маленькая девочка выпала из окна шестого этажа в Заринске