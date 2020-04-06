Власти Алтайского края рассказали о размерах доплат медикам, борющимся с COVID-19

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 6 апреля 2020 года медицинские работники региона, которые трудятся в период пандемии, получат дополнительные выплаты. Об их размере на пресс-конференции 6 апреля сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Напомним, правительство России выделило Алтайскому краю 91,5 млн рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам, зараженным коронавирусом.

Размер доплат разнится и зависит от разных факторов, например, квалификации медработника, времени, которое он отработал в течение месяца.

По словам Дмитрия Попова, врачи скорой помощи в качестве доплаты получат 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности, это 18 730 рублей. Средние медработники — 40%. В учреждениях первичной помощи врачам поликлиник выплатят 80%. Среднему персоналу — 40%, а младшему — 20%.

В специализированных учреждениях, которые непосредственно оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией доплата врачам составит 100% среднемесячного дохода. Средний медперсонал получит 50%, младший — 30%.

Министр здравоохранения региона отметил, что порядок выплат определяют. Вопросы том, как еще можно поддержать медиков, решают и в регионе.

- На сегодняшний момент мы в правительстве обсуждаем вопрос мотивирования сотрудников в таких достаточно сложных условиях и вопросы стимулирующих доплат. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем озвучить, какие дополнительные меры будут приняты, - сказал Дмитрий Попов.

Напомним, ранее стало известно, что двое медработников в Алтайском крае отказались работать с больными из-за угрозы заразиться коронавирусом. Тогда же заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова отметила, что составляют план тех, кто будет задействован в борьбе с COVID-19. По каждому лечебному учреждению формируют списки специалистов, которые могут быть мобилизованы на эту работу. Медики дают свое согласие.

Согласно последним новостям на 6 апреля 2020 года в Барнауле зарегистрировано 12 инфицированных.

Сейчас на контроле по самоизоляции в Алтайском крае состоят почти две тысячи жителей. За минувшие сутки полицейские провели больше 1,5 тыс. проверок – протоколов о нарушителях не составлялось.

5 апреля алтайских туристов, прилетевших в Новосибирск из Таиланда, доставили обсерватор в Первомайском районе.

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