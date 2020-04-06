Укусы собаки обойдутся хозяину в четверть миллиона

В Алтайском крае собака искусала женщину. Хозяина пса обязали выплатить 250 тысяч пострадавшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии обвинения семейная пара подъехала к частной фирме, чтобы купить уголь.

Оставив мужа в автомобиле, дама 65 лет прошла на территорию, большие железные ворота по словам пенсионерки были приоткрыты.

По материалам дела, когда женщина подошла к весовой, из-под грузовика неожиданно выскочила большая черно- коричневая собака и напала на нее. Обороняясь, жертва схватила пса за шкуру на шее, тот вывернулся, укусил ее за палец и убежал.

В итоге покупательница угля оказалась в больнице со скальпированной раной головы, врачам пришлось ампутировать ей фалангу пальца.

Обращаясь в суд, женщина писала, что ее здоровью нанесен непоправимый вред.

- При определении компенсации морального вреда суд учитывал, что вред здоровью был нанесен серьезный ( женщина страдает головными болями, требуются постоянные перевязки в теменной области головы и т.д. – есть заключение экспертизы).- Ответчик в свою очередь говорил, что собака была на привязи и случаев обрыва цепи раньше не было,-по его версии зашедшая на территорию женщина могла сама спровоцировать собаку, но суду не были предоставлены доказательства грубой неосторожности,- пояснила Яна Текутьева, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

- При вынесении судебного решения учтены принципы разумности и справедливости,- комментирует Яна Текутьева. - Судом учтено материальное положение сторон.

По судебному определению ответчик имеет постоянное место работы, доход за 4 месяца составил 67 тысяч 512 двое, на иждивении двое несовершеннолетних детей, которым мужчина выплачивает алименты. Имеются два автомобиля.

Корреспонденту "Комсомолки" удалось связаться с хозяином собаки.

- Сам я работаю водителем, а с углем помогаю другу, принимаю заявки на уголь,- рассказал мужчина. – В то утро я приехал на территорию где хранился уголь, накормил Мухтара, который сидел на цепи. Все было нормально. Собака была у меня девять лет и ни на кого до этого не кидалась. И тут звонят, такое дело. Приехали с участковым, собака действительно была отвязанная, хотя все было заводское (и ошейник и цепь) и крепкое.

По словам ответчика, ветеринары, приехавшие ставить укол собаке, сказали, чтобы та адекватная и предупредили, чтобы он ни в коем случае ничего с псом не делал.

- Я ничего и не делал, но в день, когда женщина вышла из больницы, собаки на месте не было, только ошейник. Что стало с ним, остается загадкой- говорит мужчина.

- Я не хочу никого винить или оправдывать,- добавил собеседник. – На воротах висел телефон, но покупательница почему-то не позвонила по нему, решила пройти на территорию. А что там реально произошло, мы знаем только с ее слов, свидетелей не было. Когда я пришел к этой женщине в больнице она сказала, чтобы не приходил и, что я ей должен выплатить деньги. В иске писала миллион)

- Откуда мне их взять,- вздыхает ответчик,- я после развода ушел от жены, забрав грузовичок старый и собаку. Еще один старый автомобиль продал в связи с тяжелым финансовым положением, живу на съемной квартире.

До вынесения приговора хозяин собаки выплатил пострадавшей 28 тысяч рублей. Теперь предстоит оплатить 250 тысяч плюс стоимость экспертизы (25 тысяч рублей).

Сама пострадавшая уехала сейчас в другой регион, связаться с ней не удалось.

- На входе отсутствовала надпись о наличие собаки, земельный участок ответчику не принадлежит, а организация по продаже углем предполагает свободный доступ для населения, притом, что ворота были открыты,- подчеркнули в прокуратуре. Все эти обстоятельства были не в пользу ответчика.

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