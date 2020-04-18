2020-04-18T18:34:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 19 апреля 2020: 63 инфицированных, четверо выписались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 19 апреля 2020 года
Анна СЕМИНА
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Новые случаи заражения коронавирусом продолжают появляться в Алтайском краеНовые случаи заражения коронавирусом продолжают появляться в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 19 апреля 2020 года выглядят следующим образом – число инфицированных достигло 63 человек, четверо из них выписаны.

Четвертым выздоровевшим стал житель Барнаула Андрей. Он рассказал, что в его семье переболели двое: он и маленький сын, а вот жена не заразилась. При этом ребенок до сих пор остается в больнице. По словам мужчины, болезнь протекала в легкой форме. Максимальная температура – 37. При этом схема лечения была довольно примитивная: средства для полоскания горла и промывания носа, мукалитик и антигистаминное. То есть все то же, что применяется при обычном ОРВИ.

За сутки 18 апреля под наблюдением медиков в Алтайском крае находились 1276 человек. Из них 1269 – это граждане России и семь иностранцев. Сняли с контроля 5749 человек. На коронавирусную инфекцию было обследовано почти 13 тысяч человек.

Тем временем, медики отмечают еще один положительный эффект от введения в края режима самоизоляции: число больных ОРВИ сократилось почти в два раза – с 16 290 до 7 862 человек.

Продолжается оказание социальных услуг пожилым людям и инвалидам. За сутки обработано 1947 обращений. Из них по продуктам 1296, 398 обращались с просьбами приобрести лекарства, 211 – оплатить услуги ЖКХ.

Правоохранительные органы также следят за соблюдением режима самоизоляции. Нарушителей за прошедшие сутки выявлено не было. Протокол составлен лишь в отношении индивидуального предпринимателя.

Ранее два жителя Барнаула были осуждены за необоснованный выход из дома. Им назначили штраф по 15 тысяч рублей каждый.

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за последнее две недели число заболевших ОРВИ и гриппом в крае снизилось с 16 290 до 7 862 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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