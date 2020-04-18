2020-04-18T07:04:51+03:00
Экономика

Виктор Томенко обсудил проблемы санаториев Белокурихи

Губернатор Алтайского края обозначил несколько путей выхода из кризисной ситуации
Анна СЕМИНА
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Рабочее совещание в БелокурихеРабочее совещание в БелокурихеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В пятницу, 17 апреля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко с рабочей поездкой побывал в Белокурихе, где встретился с руководителями санаториев и обсудил с ними текущую ситуацию.

В выездном совещании приняли участие руководители санаториев «Родник Алтая» - Анна Беседина, «Россия» - Федор Елфимов, «Центросоюз» - Сергей Кудрявский, «Алтай» - Марина Попеляева и акционерного общества «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Согласно решению властей, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, до 1 июня приостановлена деятельность всех санаториев. Они не могут бронировать места для своих постояльцев. По состоянию на сегодняшний день, все отдыхающие покинули курорт. Конечно, в сложившейся ситуации лечебницы стали терять огромные суммы, а затраты их растут. Тем не менее, по словам руководителей, все коллективы сохранены. По словам Виктора Томенко, это пример большой ответственности и дисциплины владельцев и менеджмента санаториев.

- Мы всегда гордились тем, что сохраняем здоровье нации. Не сомневаемся, что пройдем и этот путь, но будет довольно трудно. Решение о закрытии санаториев - абсолютно правильное, хотя и вынужденное. Наши гости привезли бы нам это 100%, - отметил Федор Елфимов. При этом он не исключает вероятности, что санатории не откроются и в июне.

Глава Белокурихи Константин Базаров также посетовал на то, что санатории формируют более половины доходной части бюджета города, а сейчас они фактически в минусе. Лечебницы продолжают исправно платить налоги, сохранили коллективы и зарплату. Параллельно с этим их руководство ищет возможные пути выхода из кризиса, так как исполнение обязательств никто не отменял. Они надеются, что удастся хотя бы привлечь льготные кредиты или получить кредитные каникулы, либо снижение ставок по некоторым видам налогов. Не исключено, что положительную роль сыграет отмена курортного сбора хотя бы до конца года. К слову, соответствующий закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 17 апреля. При этом решение об отмене каждый субъект принимает самостоятельно.

- Мы будем на всех уровнях, в первую очередь на федеральном, добиваться максимальной возможности вас поддержать. Либо за счет федеральных ресурсов, либо с согласия федерального центра свои ресурсы переориентировать и задействовать на поддержку отрасли. Сегодня мы постоянно в контакте с Ростуризмом, федеральным Министерством экономического развития, другими федеральными ведомствами и руководством Правительства России. Очень хорошо, что мы находимся на прямой связи с вами. Теперь мы сможем более точно сформулировать предложения от Правительства Алтайского края и направим их на федеральный уровень, - о необходимости поддержки наших организаций санаторно-курортного комплекса, а также работающих в курортной зоне Белокурихи гостиниц. В новейшей истории, за последние 20 лет, во времена кризисов наши санатории такого не переживали. Это очень необычная ситуация. Надо все сделать, чтобы ее преодолеть, - подчеркнул в конце встречи Виктор Томенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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