Когда садить капусту в Алтайском крае в 2020 году

Обстановка в стране складывается пока не лучшим образом и чтобы хоть как-то обезопасить себя и создать запас продуктов на черный день, многие в этом году вспомнили про заброшенные когда-то родные шесть соток.

Сейчас самое время, чтобы заняться рассадой, а в частности – капустой. Первым делом стоит подготовить грунт. Почвенный субстрат для рассады готовят на основе торфа, куда можно добавить землю, песок, полуперепревшие опилки. В том случае, если «материала» нет, готовые смеси также можно приобрести в специализированных магазинах.

Высевать можно как с пикировкой, так и без. В подготовленную тару засыпается грунт, делаются бороздки на расстоянии трех сантиметров друг от друга. Глубина – около сантиметра. Шаг высевания 1-1,5 сантиметра. После этого семена слегка засыпают землей, укрывают и ставят на подоконник. Первые всходы капуста дает на 4-5 день. После чего стоит немного понизить температуру, чтобы ростки сильно не вытягивались.

Через 8-10 дней капусту можно пикировать – рассаживать по отдельным емкостям. И не стоит забывать, что она любит достаточный полив. Нельзя допускать пересыхания почвы, но и заливать не рекомендуется. Чтобы увлажненность была равномерной иногда стоит рыхлить землю. Также можно при поливе добавлять подкормку, но не часто. Достаточно 2-3 раз.

Зачастую наши дачники выбирают белокочанную капусту. Для того чтобы набраться сил, ей достаточно 30 дней. После этого рассаду можно смело перемещать в открытый грунт.

- К примеру, если вы наметили высаживать капусту в начале июня, то значит в начале мая, с учетом того, что на входы надо дней пять, уже можно высевать, - говорит старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станций Наталья Антипова.

Дачники с опытом и сотрудники станции уже давно так не делают – они практикую посадку сразу в открытый грунт. Для этого требуется сразу сделать лунки на достаточном расстоянии друг от друга и посеять в них несколько семечек. Так будет больше шансов на всходы.

- Когда они немного разовьются, можно убрать лишние или пересадить их в другое место, а в лунке оставить наиболее подросшее и сильное растение, - добавляет собеседник.

Если же вы отдаете предпочтение ранним сортам, то их можно начинать высевать с конца марта. Так что сейчас самое время. Помимо этого можно заняться посадкой цветной капусты. Переносить в грунт ее можно уже в мае. А на случай заморозков немного прикрыть.

- А вообще, по большому счету, этот сорт капусты устойчивый к сибирскому климату. Но опять же в осень сильные заморозки может подмерзнуть, так что лучше прикрыть. Весной ростки будут еще небольшие, так что это не сложно, - говорит Наталья Антипова.

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