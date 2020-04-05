2020-04-05T05:08:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Священник Микушин: «Не говорите за обедом о коронавирусе»

Барнаульский батюшка призывает не дать фейкам разрушить внутренний мир
Марина КОЧНЕВА
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Александр МикушинАлександр МикушинФото: Из личного архива
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Священник Александр Микушин из Барнаула разместил на своей странице в Фейсбуке пост, где просит братьев и сестер не паниковать.

- Все будет хорошо, - считает иерей. - Несмотря на то, что социальные сети атакуют ложными и пугающими сообщениями. Не читайте пересылаемые страшилки - сообщения в Вацап и в других мессенджерах. И не отправляйте знакомым и друзьям, - убедительно просит батюшка.

- Я не призываю не верить информации об опасности нового вируса, - подчеркивает Александр Микушин.- Но нельзя же так себя и других накручивать. Пожалейте, пожалуйста, себя и пожилых людей.

Иерей убежден, что паника принесет больший вред здоровью, чем коронавирус.

- От таких сообщений может и давление повысится, и с сердцем будут проблемы, - переживает священник.- Всё эти новости могут спровоцировать паническое настроение (уверен, у некоторых уже спровоцировали), стресс и депрессию.

Церковнослужитель советует молиться и читать классику:

- Молитесь, помогайте сиротам, вдовам и всем страждущим. Читайте Псалтирь, Евангелие и, конечно же, классику, Антона Павловича Чехова, например.

- Светскими властями установленный режим и ограничительные меры мы будем соблюдать, – обещает иерей. - Благословение священноначалия исполним. Если введут карантин (не дай Бог), будем сидеть на карантине.

И дальше красиво призывает:

- Но не дадим фейкам века сего, разрушить наш внутренний мир. Полина из Италии, Юра Климов из Китая, Марина из Германии и другие предупреждают «дорогих земляков» и нагнетают обстановку. Я думаю, с Божьей помощью, мы и без зарубежных советчиков как-нибудь обойдёмся. Надо закрыть эту тему страха. В Евангелии Иисус Христос сказал Иаиру «Не бойся...». Эти слова меня всегда утешают, когда земля уходит из-под ног. Когда страх начинает побеждать. Все будет хорошо, с Божьей помощью. Боже, храни наш благословенный Алтай. Да сохранит нас всемогущий Господь. Будьте здоровы.

Ну и добавляет «на посошок»:

- Если вы заботитесь о своем душевном здравии, мой добрый совет — не говорите за обедом о коронавирусе и о том, что происходит за границей. И — Боже вас сохрани — не читайте новости о пандемии в барнаульских социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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