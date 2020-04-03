2020-04-03T11:58:21+03:00
Общество

Человек дела

В одном из передовых хозяйств края уверены: общий успех зависит от лидера.
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Ордена Дружбы был удостоен Михаил Коваленко, более 30 лет возглавлявший предприятие «Антипинское» Тогульского района.Ордена Дружбы был удостоен Михаил Коваленко, более 30 лет возглавлявший предприятие «Антипинское» Тогульского района.Фото: Из материалов пресс-службы
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В начале марта на Слёте лучших животноводов Алтайского края губернатор региона вручил труженикам отрасли заслуженные награды. Ордена Дружбы был удостоен Михаил Коваленко, более 30 лет возглавлявший предприятие «Антипинское» Тогульского района.

Добросовестный труд

Если бы в 1976 году кто-то сказал Михаилу Николаевичу Коваленко, что он получит одну из высших государственных наград за заслуги в области сельского хозяйства, тот бы лишь недоверчиво усмехнулся. Тогда молодой парень только устроился на свинокомплекс совхоза «Антипинский» и ещё не знал, что ему суждено пройти серьёзный трудовой путь – от начальника цеха до генерального директора предприятия.

Больше 30 лет Коваленко возглавлял хозяйство, вкладывая в него все свои знания и профессиональный опыт. С присущей ему энергией развивал производственный потенциал любимого предприятия, улучшал технологии и социально-бытовые условия для работников. «Михаил Николаевич относится к категории руководителей-стратегов, которые постоянно стремятся к совершенствованию, болеют душой за общее дело и не боятся рисковать», – делятся мнением сотрудники.

Когда-то директор решил сделать из агропредприятия школу внедрения опыта и базу по развитию свиноводства на Алтае. А уж если Коваленко что решил – обязательно воплотит задумку в жизнь, это знают все его коллеги. При активном участии руководителя более десяти лет животноводческое хозяйство плотно сотрудничало с кафедрой свиноводства сибирского научного-исследовательского института. За эти годы была создана новая схема вакцинопрофилактики, позволившая «Антипинскому» достигнуть колоссальных результатов по сохранности животных – 99 % поголовья свиней. Сейчас уникальной разработкой поделились со всеми профильными хозяйствами Алтайского края и соседних регионов.

В начале марта на Слёте лучших животноводов Алтайского края губернатор региона вручил труженикам отрасли заслуженные награды. Фото: Из материалов пресс-службы

В начале марта на Слёте лучших животноводов Алтайского края губернатор региона вручил труженикам отрасли заслуженные награды.Фото: Из материалов пресс-службы

Высокие показатели

Результаты труда Михаила Николаевича и его верного коллектива налицо: сегодня акционерное общество – одно из крупнейших и эффективно работающих свиноводческих хозяйств не только региона, но и России. Его основная специализация – выращивание свиней живым весом.

Для обеспечения высоких темпов развития руководство сельхозпредприятия ежегодно модернизирует животноводческие помещения, строит новые производственные объекты, приобретает современную технику. Так, комплекс, рассчитанный когда-то на содержание 20 тысяч голов свиней, после реконструкции в 2015 году вмещает сразу 29 тысяч голов! Благодаря усилиям директора ежегодно растёт объем реализации продукции. Сейчас хозяйство производит и реализует более 5 700 тонн свинины в год – около 20% от общего объёма этого вида мяса в крае. Важной частью работы хозяйства является растениеводство. Для производства кормов на территории в 10 тысяч гектаров выращивают зерновые и зернобобовые культуры.

Стабильный рост всех показателей напрямую зависит от труда всех работников, в этом начальство уверено. По словам Коваленко, его хозяйство всегда было заинтересовано в подготовке молодых кадров. Здесь с радостью принимают на практику, а в дальнейшем – на работу студентов и выпускников Алтайского аграрного университета и других вузов и техникумов. Дружный коллектив помогает начинающим специалистам перенять накопленный десятилетиями опыт и знания.

«Антипинское» – социально ответственный работодатель Тогульского района. Приезжих работников здесь обеспечивают жильем, а родному селу регулярно оказывают материальную помощь. По инициативе Михаила Николаевича на укрепление и развитие социальной сферы ежегодно выделяется более 1 млн. рублей. На эти средства предприятие отремонтировало сельскую школу и детский сад, заменило котельное оборудование и закупило технику в местную амбулаторию. В зимний период работники очищают дороги в Антипино, а весной помогают в ликвидации паводков. Предприятие также содержит водопроводную сеть, которая обслуживает всех жителей села.

ИСТОЧНИК KP.RU

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