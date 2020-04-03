Защити себя, чтобы спасти других

В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 2639 человек. Всего в крае зарегистрировано четверо инфицированных жителей. Предполагается, объявленные президентом выходные дни до конца апреля помогут сдержать распространение новой инфекции, но во многом это зависит от ответственности самих жителей.

Алтайские власти отчитались – все магазины за исключением продуктовых, торговые центры, спортивные клубы – закрыты. Все из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Но жизнеобеспечивающие организации продолжают работать. Это врачи, пожарные, полиция, социальные службы и другие.

Наверное, сложнее всего приходится врачам. Прием плановых пациентов отложили, но люди продолжают идти в поликлиники, ведь сезон ОРВИ никто не отменял. А в свете последних событий температура и симптомы острого респираторного заболевания вызывают серьезные опасения.

- Врачи стараются по максимуму обслуживать пациентов на дому. Приоритет, конечно, отдается старшему поколению. Также дома сидят люди с симптомами ОРЗ, если температура высокая, - говорит врач-терапевт поликлинического отделения Городской больницы №3 Мария Ляпина.

- Все врачи хоть в больнице на приеме, хоть на дому должны работать в средствах защиты. Это маски и перчатки. Что-то нам выдавали на работе, некоторые вещи приходится покупать за свой счет, это всевозможные антисептические гели, салфетки, - говорит заведующая терапевтическим отделением поликлинического отделения городской больницы №5 Наталья Мартьянова.

Но вместе с тем в поликлиниках сохраняется большой поток пациентов, поэтому врачам нужны средства защиты, а в аптеках полки давно опустели.

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев направил партию антисептика в медучреждения, социальные службы и волонтёрам Барнаула, Новоалтайска, Заринска. Накануне спреи с дезинфицирующим веществом были отправлены в Бийск.

Кроме врачей, средства защиты нужны и тем, кто ежедневно помогает пенсионерам. Это сотрудники социальных служб, которые сейчас тоже в строю, несмотря на объявленные нерабочие дни.

- Мы оказываем экстренный подвоз продуктов питания и лекарств людям пожилого возраста, малообеспеченным семьям, одиноко проживающим женщинам, семьям с детьми-инвалидами, а также для категории малоимущих граждан, - рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска Алёна Егошина.

Естественно, что такие специалисты находятся в постоянном контакте с большим количеством людей, это создает риски для заражения.

- Мы благодарны Александру Сергеевичу Прокопьеву за антисептики. Это для нас большая помощь, - говорит заведующая отделением комплексной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания Новоалтайска Наталья Дмитриева.

Чтобы защититься от новой коронавирусной инфекции носите маску, перчатки, не трогайте голыми руками поручни, ручки и поверхности, к которым прикасается большое число людей, ну и конечно обрабатывайте руки антисептиком. Это убережет вас и ваши семьи.