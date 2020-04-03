Власти объяснили, как получить рецепты во время карантина в Алтайском крае

В Алтайском крае в связи с угрозой распространения коронавируса лечебные учреждения работают в дистанционном режиме. Жителям региона, которым нужно получить рецепт или проконсультироваться, не следует приходить в поликлинику. Об этом на пресс-конференции 3 апреля сообщила зампредседателя правительства региона Ирина Долгова.

- Медицинские работники обзванивают всех своих пациентов, которые находятся в группе риска, под диспансерным наблюдением, и извещают о том, что работают на удаленном доступе. Или, если это необходимо, буду приезжать по вызову на дом, - отметила Ирина Долгова.

В связи с этим изменился порядок выписки льготных рецептов. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 20 марта 2020 года это могут сделать дистанционно участковый терапевт или лечащий врач который, наблюдает за пациентом.

Лекарство доставят на дом силами медицинских или аптечных работников. Также могут привлекать волонтеров или сотрудников социальной защиты

- Я призываю всех: не нужно обращаться и приходить в поликлинику за выпиской рецепта. то все делается в удаленном режиме, - заявила зампредседателя правительства Алтайского края.

Она добавила, что поступает много вопросов о проведении различных медицинских процедур. Ирина Долгова отметила, что для этого приходить в поликлинику также не следует. Если требуется консультация, то можно вызвать бригаду медиков, которые приедут на место. Кроме того, на дому могут провести перевязки, обработать рану и оказать другую помощь.

- Если ваше состояние требует того, чтобы пришел врач и оказал медицинскую помощь или консультацию, то вызывайте бригаду. На сегодняшний день выездные бригады укреплены, их стало больше. Мы понимаем, что необходимо работать с пациентами на дому, - резюмировала Ирина Долгова.

Напомним,в Алтайском крае в настоящее время коронавирусом заражены четыре человека. Среди них женщина, которая вернулась из Доминиканы, ее супруг, не соблюдавший режим самоизоляции, еще один вступивший с ними в контакт житель, а также недавно родившая женщина.

В настоящее время 2639 человека находятся под медицинским наблюдением, сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Из них граждане РФ – 2624, иностранные – 15. Все наблюдаются по месту жительства. Снято с медицинского наблюдения – 2160 человек. 3814 человек обследовано на новую коронавирусную инфекцию.

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