2020-04-10T08:58:20+03:00
Общество

По винтику: Старый мост начали разбирать в Барнауле

Рабочие демонтируют железобетонные плиты проезжей части в обе стороны от центра
Анна СЕМИНА
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Старый мост в Барнауле закрыт с 5 января (фото: Росавтодор)Старый мост в Барнауле закрыт с 5 января (фото: Росавтодор)
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Уже больше трех месяцев Старый мост в Барнауле не используется для переправы с одного берега Оби на другой. Все это время шла по большей части подготовительная работа.

Подрядчики завозили материалы, возводился городок для строителей и вот теперь началась активная стадия реконструкции моста.

- Демонтаж старых железобетонных плит проезжей части и устройство новых, металлических, идет параллельно в обе стороны от середины моста. Для этого смонтировали подкрановые пути и две кран-балки, – рассказывает эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай» Артем Онищенко. – Площадь новой конструкции составит 8,5 тысяч квадратных метров, вес – более двух тысяч тонн. Металлические плиты выполнены по индивидуальному проекту, на сегодняшний день на объект доставлено 65%, полный объем подрядная организация планирует обеспечить к началу мая. На объекте ежедневно трудится около 50 специалистов.

Помимо этого дорожники разобрали перила и тротуары. Работы ведутся в соответствии с ранее обозначенным графиком, невзирая ни на погодные, экономические или какие-либо еще условия и сложности. Реконструкция будет проходить в два этапа: на первом полностью заменят элементы проезжей части, а на втором – на эстакадах. Сейчас их используют для заезда техники.

После того, как смонтируют металлическую часть и выполнят гидроизоляцию, предстоит устроить дорожную одежду и тротуары, установить барьерное и перильное ограждение. Второй этап стартует в начале лета. На эстакадах заменят балки пролетных строений (180 штук). Работа предстоит масштабная, поэтому сдать объект по контракту предстоит только в ноябре 2021 года.

Напомним, старый мост в Барнаул был построен больше ста лет назад. Первая реконструкция была проведена в 1959-м году. Тогда появилась его автомобильная часть. На протяжении долгих лет это была единственная переправа. Несколько раз его ремонтировали, но капитально ни разу.

У моста два собственника – ОАО «РЖД» отвечает за железнодорожную часть, а Упрдор «Алтай» (подведомственная Росавтодору) – соответственно за автомобильную. Подрядная организация, занимающаяся ремонтом – ДСУ №4 города Барнаула. На время работ движение ж/д транспорта по второму пути также было приостановлено.

- Для беспрепятственного движения железнодорожного транспорта построили временные платформы на станции Присягино и остановочном пункте 226 км, продолжается переустройство инфраструктуры: построят шесть дополнительных железнодорожных съездов, - сообщают в Упрдор «Алтай».

Таким образом, в этом году подрядчик должен будет начать устройство проезжей части и деформационных швов. Полная замена пролетных строений займет один год. Общая стоимость работ составляет около одного миллиарда рублей.

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- Будем стараться закончить чуть раньше, но мы понимаем, что будут возможные риски при работах на эстакадах, - говорит начальник Упрдор «Алтай». – Сейчас мы пока идем по графику и никаких сложностей не видим (подробнее)

Почти 12 млрд рублей потратят на ремонт и содержание дорог в Алтайском крае

При этом из них 6,9 миллиарда рублей было предложено направить на содержание и ремонт дорог (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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