Паводок начался в Алтайском крае

На крупных реках Алтайского края лед еще не тронулся, но по словам специалистов это может произойти со дня на день. Тем не менее, начало первой волны паводка уже объявили.

Группировки на местах

- Можно сказать, что паводок уже отчасти начался. На сегодняшний день уже организована работа на местах. Погода, как мы видим, способствует таянию снегов, но вместе с тем, на больше части территории региона в ночное время отмечаются минусовые температуры – это позволяет надеяться на прохождение первой волны более или менее благоприятно, - говорит Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства Алтайского края.

По его информации, из 202 населенных пунктов, находящихся в зоне опасности, подтопленными в этот период могут быть 50-55. При этом, несмотря на то, что паводок частично уже начался (а формально все-таки, скорее, подготовка к нему), но в глобальном смысле пока сложно назвать дату, когда процесс станет более заметен. Синоптики не берутся давать таких прогнозов.

- Пока мы только полагаем, что наверно на этой неделе мы увидим первые результаты, особенно в предгорных районах. Мы полагаем, что мы готовы к этому, силы и средства МЧС уже направленны на эти территории, - добавляет Степаненко.

В настоящее время специалисты главка ведут ежедневный мониторинг уровня воды в реках края, уточняют снегозапасы. Так по состоянию на 1 апреля на Алее в бийской зоне объем снегозапаса превышает норму в 1,5-2 раза.

- Учитывая то, что сейчас увеличиваются среднесуточные температуры, а концу недели мы перейдем за ноль градусов, то есть будут сохраняться положительные температуры и в ночное время, мы идем к тому, что снеготаяние будет только расти. Можно сказать, что мы входим в активную фазу весеннего половодья, - отмечает Александр Макаров, начальник ГУ МЧС России по Алтайского края.

30 марта первые группировки спасателей уже были направлены в Шипуновский и Бийский районы. 3 апреля на подмогу направят еще сто человек. Распределение сил проведут с учетом прогнозов. Помимо этого на места уже доставлены и развернуты водоналивные дамбы. Пока это устройство для защиты территорий не использовалось в Алтайском крае и насколько оно эффективно – покажет паводок. Пока ясен первый плюс – они мобильны и в любой момент можно перевести с одного места в другое.

- Время развертывания дамбы длиной в один километр составляет всего 30 минут. А с учетом того, что территория Алтайского края достаточно протяженная, а паводок наступает не одновременно, то в любом случае применять дамбы можно будет везде, - отмечает генерал-майор внутренней службы. - Вообще они нужны для того, чтобы минимизировать риски подтоплений, скажем так, в традиционных для этого местах. Только учитывая математические расчеты, проведенные Главным управлением, использование при наихудшем сценарии развития паводка данных комплексов, позволит Бийскому району уменьшить ущерб на 25-50%, Шипуновскому району до 75%.

Уровни ниже критических

По последним прогнозам вскрытие рек должно произойти на 3-5 дней раньше средних многолетних наблюдений, но при этом в пределах прошлогодних показателей. На сегодняшний день уровни воды в реках ниже критических на 2-4 метра, но это тоже ничего не значит, так как снеготаяние только началось, а его запасов, как мы знаем, достаточно. Наибольшее опасение вызывают бассейны реки Алей, Чумыш, Большая речка (в Троицком районе), Бурла.

Благоприятно на паводковой обстановке в целом сказалась и прошлая неделя, когда днем стояли положительные температуры, а в ночь наступали минусовые. Это позволило сократить запасы снега по краю на 20%. Таким образом, регион постепенно переходит из фазы паводка в пожароопасный сезон, но все же пока это только самое начало. Активная стадия первой волны еще впереди.

Что касается мест временного размещения населения, то они будут организованы во всех муниципалитетах, несмотря на то попадаю они в зону подтопления или нет. Это по меньшей мере 232 пункта. Они готовы принять до 40 тысяч человек. В этом году их подготовят особым образом. Это, как уже ясно, связано с распространением коронавирусной инфекции. Будут задействованы специалисты от здравоохранения и Роспотребнадзора, которые должны следить за самочувствием эвакуированных людей, выявлять среди них носителей опасного заболевания и принимать оперативные решения.

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