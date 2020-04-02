Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: жесткий карантин, нарушители и текущее состояние инфицированных

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020 – зарегистрировано четверо инфицированных. Это первая выявленная больная, ее супруг, не соблюдавший режим самоизоляции, еще один вступивший с ними в контакт житель, а также недавно родившая женщина. Их состояние оценивается как среднее.

Четвертой заболевшей стала роженица из горбольницы №11. У ее малыша взяли анализы, за состоянием наблюдают врачи. Кстати, всех контактировавших с ней медиков отправили на самоизоляцию.

Все они находятся в горбольнице №5. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 2 969 человек. По острым респираторным вирусным инфекциям закрыто дошкольных образовательных организаций 355, школ 680, профессиональных образовательных организаций 53, учреждений дополнительного образования детей – 100. В Алтайском крае организована работа 179 детских садов (50 %), в которых создано 192 дежурных групп (746 воспитанник).

В крае действует режим обязательной самоизоляции. Вместе с тем в регионе зафиксировано 445 нарушителей режима. Для них есть плохие новости – утверждены штрафы за подобные проступки. Для простых жителей они могут составлять порядка 30 тыс. рублей, а для должностных лиц – до 50 тыс. рублей.

Всех просят оставаться в эти дни. Это нужно, чтобы растянуть пик заболеваемости во времени и сохранить жизни людей в случае большого количества тех, у кого вирус вызовет сильные осложнение. По последним озвученным данным, в крае сейчас 600 работающих аппаратов ИВЛ, которые могут потребоваться при легочной реанимации.

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Малыш женщины, находится под наблюдением медицинских работников Городской больницы №11. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное (далее)