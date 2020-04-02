Какие наказания грозят жителям Алтайского края за нарушение режима самоизоляции

Ранее наказание в отношение нарушителей режима самоизоляции в Алтайском крае не применяли, потому что не было правовых оснований. Однако теперь людям грозит административная ответственность. Об этом 2 апреля на пресс-конференции рассказал зампред правительства региона Виталий Снесарь.

Федеральное законодательство не позволяло вводить режим ЧС при распространении инфекционных заболеваний. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который дает правительству полномочия по введению режимов ЧС на всей территории России либо на части.

“Административный кодекс, действующий на территории Российской Федерации до указанных да не позволял впрямую применять какие-либо штрафы и наказания к гражданам, которые нарушают этот режим”, - заявил Виталий Снесарь.

Сейчас в КоАП вступили изменения. Статья 20.6.1 звучит так: “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Статья вводит ответственность за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который действует в регионе. Предусмотрено предупреждение или следующие наказания:

– для физлиц штраф от 1 до 30 тыс. рублей,

– для должностных лиц штраф от 10 до 50 тыс. рублей,

– для ИП без образования юрлица штраф от 30 до 50 тыс. рублей,

– для юрлиц штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

“С сегодняшнего дня органы власти имеют право применять этот пункт в административном кодексе к тем гражданам, которые не выполняют правила поведения при введении режима повышенной готовности”,- резюмировал Виталий Снесарь.

Отметим, что правила поведения перечислены в указе губернатора региона Виктора Томенко. Подробнее изучить документ можно здесь.

Напомним, ранее стало известно, будут ли в Алтайском крае штрафовать пожилых людей за выход из дома.

Новый указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции губернатор утвердил 31 марта. По сути, глава региона ввел режим самоизоляции.

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