Что делать, если в детсадах отказались принять детей во время пандемии

«Куда нам девать детей?» - спрашивает у меня жительница Барнаула. А я сижу и недоумеваю, ведь у меня детей нет, а когда сама была малой, так моих родителей спасали бабушки и дедушки. Но не у всех есть возможность посадить малышей на плечи родственников. Я думаю, что такой же вопрос, как у собеседницы «Комсомолки», встал у многих жителей Барнаула в связи с объявлением нерабочей недели. Некоторые ушли на самоизоляцию, а кто-то продолжает работать: это и медики, и правоохранители, и продуктовые магазины, и продовольственные, в которых продают сейчас весьма ценный груз – туалетную бумагу. Куда мы без неё?

В комитете по образованию Барнаула рассказали, что с 30 марта в Барнауле изменился режим работы детских садов. А именно, в 71 из 153 учреждений сделали 72 дежурные группы «для детей, чьи родители продолжат работать в период нерабочей недели». Сейчас в таких группах почти полторы тысячи воспитанников, что составляет 1,4% от общего количества детей.

- Утренний прием детей проходит с обязательным мытьем рук, осмотром и измерением температуры. Дезинфекция проводится согласно правилам, - подчеркнули в ведомстве.

Н днях в редакцию «КП на Алтае» обратилась сотрудница известной сети продовольственных товаров. По словам Натальи (имя изменено по просьбе героини), детский сад отказывается принять ребенка. В учреждении попросили справку о том, что родители работают в организациях, которые находятся в списке тех, кто не прерывает свою деятельность на неделе с 28 марта по 5 апреля. Официальную справку предоставили, но руководство детсада она не устроила, якобы организация не относится к жизнеобеспечивающим и посоветовали принести новый документ, а когда новая справка была готова, в учреждении заявили, что «опоздали».

Итак, разъясняем, какие компании все-таки обязаны работать?

- Распоряжением от 27 марта 2020 года №762-р утвержден рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости в период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Если родитель трудится в организации из списка тех, что не прерывают свою деятельность (т.е. продукция относится к товарам первой необходимости), приносит соответствующую справку и ребенок этот период посещает детский сад, - пояснили алгоритм действий в правительстве края.

Собственно, в этот самый перечень и входят организации, торгующие товарами первой необходимости. К таким относятся санитарно-гигиенические маски, антисептики, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубная паста, туалетная бумага, стиральный порошок, подгузники, свечи, спички, шампуни и так далее. Но справка почему-то нашей героине не помогла. Похожая ситуация и у коллеги женщины – ребенка девать некуда, так как детский сад и вовсе закрыли, дежурных групп в нем нет.

В комитете по образованию Барнаула пояснили, что даже если детсад закрылся, при наличии соответствующей справки родителям предлагают временно определить ребенка в другой детский сад с дежурной группой. Родителям, столкнувшимся с проблемами, стоит обратиться в комитет по номеру телефона 8(3852)56-90-09.

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