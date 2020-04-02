Лунный календарь для садоводов на апрель 2020 года

Специально для читателей «Комсомолки» барнаульский астролог Вера Топчеева составила лунный календарь для садоводов на апрель 2020. По ее мнению, если учитывать фазы Луны, можно добиться хорошего урожая!

1 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Хорошо в этот день сажать и сеять в теплицу или на рассажу листовые овощи (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений.

2 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Благоприятна пересадка растений, черенков и деревьев, борьба с наземными вредителями. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев.

3 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ

День благоприятен для посадки в рассаду сердечных трав, а также не водолюбивых плодовых культур (томатов). Не используйте искусственные удобрения.

4 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ

Хорошо обрезать сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников. Если при условии хорошей погоды в этот день засеять газон, он начнет быстро радовать глаз.

5 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ДЕВЕ

Благоприятна пересадка черенков, деревьев, засев газона и посадка кустарников. Хороший день для обработки почвы, борьбы с вредителями, обитающими в земле.

6 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ДЕВЕ

День благоприятен для многих садовых и домашних работ, что бы вы ни делали, это стоит затраченных усилий. Удачный момент для посадки и пересадки всего - растений, черенков и деревьев, посадки корнеплодов в теплицу или рассаду (морковь, редька, сельдерей).

7 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ВЕСАХ

Нейтральный день. Благоприятный день для посадки и посева цветов и лекарственных трав. Не рекомендуется полив растений.

8 апреля - ПОЛНОЛУНИЕ В ВЕСАХ

Не рекомендуется ничего сеять.

9 апреля – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СКОРПИОНЕ

Благоприятен полив комнатных и балконных растений, посадка листовых овощей (лук, шпинат и другие) в рассаду или в теплицу. Неблагоприятно обрезание веток у деревьев и кустарников.

10 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СКОРПИОНЕ

День благоприятен для посадки в рассаду или теплицу листовых овощей, внесения удобрений, рыхления почвы, а также для борьбы с вредителями, используя яичную скорлупу.

11 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ

Хороший день для посадки любых плодовых культур и высокорастущих овощей. День плох для перекапывания земли.

12 апрель - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ

День благоприятен для посадки любых плодовых культур и высокорастущих овощей, внесения удобрений, обрезания сухих веток у деревьев и кустарников.

13 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ

В этот день оптимальна посадка корнеплодов и корневищ, обработка почвы и внесение удобрений. День очень хорош для борьбы с сорняками и вредителями, обитающими в земле.

14 апреля – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ

Хорошо сажать корнеплоды, корчевать, прореживать растения, прокладывать дорожки в саду.

15 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ

Благоприятна посадка в рассаду или в теплицу моркови, лука, редьки, а также подкормка.

16 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ

Благоприятно удобрять плохо цветущие растения, разрыхлять почву.

17 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ

Неблагоприятный день почти для всех садовых работ. Допустима борьба с наземными вредителями.

18 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В РЫБАХ

День хорош для подкормки и полива цветов и растений. Благоприятна посадка листовых овощей (салат, шпинат, капуста) и любых лекарственных трав.

19 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В РЫБАХ

Можно поливать комнатные и балконные растения, удобрять цветы. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.

20 апреля – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ

Очень хорошо сажать все, что быстро растет и быстро используется, удобрять овощные и плодовые культуры. Чистка полок в погребе в этот день предотвратит образование плесени.

21 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ

День хорош для лечения больных растений, обрезки сухих веток у плодовых деревьев, борьбы с сорняками и вредителями, а также культивации почвы и посадке при хорошей погоде быстрорастущих культур (редис, репа и другие).

22 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ

День хорош для удобрения овощных и плодовых культур, лечения больных деревьев и растений. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

23 апреля - НОВОЛУНИЕ В ТЕЛЬЦЕ

Неблагоприятное время для посадок и пересадок. Можно обрезать верхушку неправильно растущим растениям для образования новой.

24 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ

Благоприятный день для посева в грунт при хорошейпогоде корнеплодов (морковь, сельдерей, свекла и другие), а также посадки лука-севка. Благоприятно истребление вредителей, обитающих в земле.

25 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ

Благоприятный день для посадки деревьев и кустарников, пересадки растений, создания ландшафтных уголков. Хорошо заниматься обработкой почвы, подкормкой корневой системы.

26 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ

День хорош для пересадки растений и черенков, для посева вьющихся и дающих усы растений и цветов.

27 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ

Воздержитесь от полива - этот день способствует появлению вредителей. Хороша пересадка и посев вьющихся растений и цветов.

28 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Хорошо в этот день сажать и сеять листовые овощи (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений.

29 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Благоприятна пересадка растений, черенков и деревьев, посев листовых овощей, борьба с наземными вредителями. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев.

30 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ

День благоприятен для прививания побегов, засева газона, посадки картофеля в случае ранней весны. Не используйте искусственные удобрения.