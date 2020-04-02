2020-04-02T06:17:33+03:00
Общество

Лунный календарь для садоводов на апрель 2020 года

Барнаульский астролог рассказала, когда и что лучше садить, согласно лунному календарю на апрель 2020 года
Юлия СОЛНЦЕВА
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Если учитывать фазы Луны, можно добиться хорошего урожая!Если учитывать фазы Луны, можно добиться хорошего урожая!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Специально для читателей «Комсомолки» барнаульский астролог Вера Топчеева составила лунный календарь для садоводов на апрель 2020. По ее мнению, если учитывать фазы Луны, можно добиться хорошего урожая!

1 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Хорошо в этот день сажать и сеять в теплицу или на рассажу листовые овощи (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений.

2 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Благоприятна пересадка растений, черенков и деревьев, борьба с наземными вредителями. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев.

3 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ

День благоприятен для посадки в рассаду сердечных трав, а также не водолюбивых плодовых культур (томатов). Не используйте искусственные удобрения.

4 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ

Хорошо обрезать сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников. Если при условии хорошей погоды в этот день засеять газон, он начнет быстро радовать глаз.

5 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ДЕВЕ

Благоприятна пересадка черенков, деревьев, засев газона и посадка кустарников. Хороший день для обработки почвы, борьбы с вредителями, обитающими в земле.

6 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ДЕВЕ

День благоприятен для многих садовых и домашних работ, что бы вы ни делали, это стоит затраченных усилий. Удачный момент для посадки и пересадки всего - растений, черенков и деревьев, посадки корнеплодов в теплицу или рассаду (морковь, редька, сельдерей).

7 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ВЕСАХ

Нейтральный день. Благоприятный день для посадки и посева цветов и лекарственных трав. Не рекомендуется полив растений.

8 апреля - ПОЛНОЛУНИЕ В ВЕСАХ

Не рекомендуется ничего сеять.

9 апреля – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СКОРПИОНЕ

Благоприятен полив комнатных и балконных растений, посадка листовых овощей (лук, шпинат и другие) в рассаду или в теплицу. Неблагоприятно обрезание веток у деревьев и кустарников.

10 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СКОРПИОНЕ

День благоприятен для посадки в рассаду или теплицу листовых овощей, внесения удобрений, рыхления почвы, а также для борьбы с вредителями, используя яичную скорлупу.

11 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ

Хороший день для посадки любых плодовых культур и высокорастущих овощей. День плох для перекапывания земли.

12 апрель - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ

День благоприятен для посадки любых плодовых культур и высокорастущих овощей, внесения удобрений, обрезания сухих веток у деревьев и кустарников.

13 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ

В этот день оптимальна посадка корнеплодов и корневищ, обработка почвы и внесение удобрений. День очень хорош для борьбы с сорняками и вредителями, обитающими в земле.

14 апреля – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ

Хорошо сажать корнеплоды, корчевать, прореживать растения, прокладывать дорожки в саду.

15 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ

Благоприятна посадка в рассаду или в теплицу моркови, лука, редьки, а также подкормка.

16 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ

Благоприятно удобрять плохо цветущие растения, разрыхлять почву.

17 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ

Неблагоприятный день почти для всех садовых работ. Допустима борьба с наземными вредителями.

18 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В РЫБАХ

День хорош для подкормки и полива цветов и растений. Благоприятна посадка листовых овощей (салат, шпинат, капуста) и любых лекарственных трав.

19 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В РЫБАХ

Можно поливать комнатные и балконные растения, удобрять цветы. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.

20 апреля – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ

Очень хорошо сажать все, что быстро растет и быстро используется, удобрять овощные и плодовые культуры. Чистка полок в погребе в этот день предотвратит образование плесени.

21 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ

День хорош для лечения больных растений, обрезки сухих веток у плодовых деревьев, борьбы с сорняками и вредителями, а также культивации почвы и посадке при хорошей погоде быстрорастущих культур (редис, репа и другие).

22 апреля - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ

День хорош для удобрения овощных и плодовых культур, лечения больных деревьев и растений. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

23 апреля - НОВОЛУНИЕ В ТЕЛЬЦЕ

Неблагоприятное время для посадок и пересадок. Можно обрезать верхушку неправильно растущим растениям для образования новой.

24 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ

Благоприятный день для посева в грунт при хорошейпогоде корнеплодов (морковь, сельдерей, свекла и другие), а также посадки лука-севка. Благоприятно истребление вредителей, обитающих в земле.

25 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ

Благоприятный день для посадки деревьев и кустарников, пересадки растений, создания ландшафтных уголков. Хорошо заниматься обработкой почвы, подкормкой корневой системы.

26 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ

День хорош для пересадки растений и черенков, для посева вьющихся и дающих усы растений и цветов.

27 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ

Воздержитесь от полива - этот день способствует появлению вредителей. Хороша пересадка и посев вьющихся растений и цветов.

28 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Хорошо в этот день сажать и сеять листовые овощи (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений.

29 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Благоприятна пересадка растений, черенков и деревьев, посев листовых овощей, борьба с наземными вредителями. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев.

30 апреля - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ

День благоприятен для прививания побегов, засева газона, посадки картофеля в случае ранней весны. Не используйте искусственные удобрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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