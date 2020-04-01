Медучреждения Бийска бесплатно получили антисептики

Антисептический раствор местного производства безвозмездно передали в поликлиники и больницы Бийска, а также в комплексный центр социального обслуживания населения.

В последнее время отмечается покупательский ажиотаж по части медицинский масок и антисептиков. Ни того, ни другого найти в продаже практически невозможно, а при этом острую нехватку ощущают и медицинские, а также социальные работники, которым по роду своей деятельности приходится контачить с огромным количеством людей.

asprokopyev В эти дни каждый старается сделать, что в его силах, чтобы остановить эпидемию. Предприятие "Эвалар" переоборудовало свои линии под производство антисептиков, которых сейчас катастрофически не хватает. Расчетная мощность - до 1,2 млн. упаковок спреев, гелей, растворов ежемесячно. Принял решение, что антисептики "Эвалара" из первой партии в ближайшие дни безвозмездно распространим силами моего Фонда по поликлиникам Бийска. Их получат участковые врачи и медсестры, которые ведут первичный прием в поликлиниках и на дому, а также социальные работники города. Они находятся сейчас в особой группе риска, помогая нуждающимся, контактируя с большим количеством людей. Надеюсь, эта мера, наряду с другими, поможет предотвратить вспышку эпидемии у нас в крае. #АлтайскийКрай #Бийск #МыВместе #оставайтесьдома

Чтобы обезопасить своих земляков компания «Эвалар» переоборудовала производственные линии и с 1 апреля приступила к выпуску антисептического средства «Орвис». Первую партию Фонд депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева безвозмездно передал бийским учреждениям - поликлинике ЦГБ, поликлинике №1, детским поликлиникам и больницам №2 и №4.

Такого объема должно хватить на пару недель. Это позволит профильным ведомствам запастись дезсредствами на более долгий период.

- Эти спреи мы передаем сотрудникам, оказывающим первичную медицинскую помощь, - терапевтам, сидящим на приеме на фильтре, в кабинетах неотложной помощи. За смену врач принимает более 20 пациентов, и без обработки рук никак не обойтись, - говорит Любовь Федорова, заместитель главного врача по поликлиническому разделу ЦГБ.

Дезсредства предали абсолютно безвозмездно (фото: Сергей Кулыгин)

Медики отмечают, что после введения карантинных мер, поток пациентов заметно снизился. Основные мощности перенаправлены на оказание экстренной неотложной помощи. А плановые осмотры перенесены на более поздний срок.

Но это вовсе не значит, что работы стало меньше. Пусть в Алтайском крае выявлены лишь единичные случаи заболевания коронавирусом, но в наблюдении и контроле нуждаются гораздо больше людей. Поэтому медработники рады любой благотворительной помощи и поддержка депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева оказалась своевременной.

Особое опасение вызывает такой сложный контингент, как пожилые люди и инвалиды. Оставлять их в столь тяжелые времена без поддержки просто нельзя.

- У нас на обслуживании 659 граждан пожилого возраста и инвалидов, которые получают услуги на дому, - рассказывает Татьяна Парусимова, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения. - Социальных работников — 65. В день на каждого из них приходится по 10-12 посещений наших подопечных. Учитывая, что у работников с обслуживаемыми — полный контакт, нужно быть уверенным, что «не принесешь» что-то. Поэтому в антисептиках мы остро нуждаемся, и сейчас их катастрофически не хватает.

- Очень важно быть уверенным, что ты защищен, ведь на нас огромная ответственность, - говорит Галина Еремина, социальный работник. - Вот покупаю я пожилым бабушкам что-то в магазине, и не знаю, сколько человек до меня к тут ходило, прикасались к полкам. А руки у меня должны быть чистыми, когда я эти покупки будут ей передавать. Теперь будет проще.