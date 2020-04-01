Почта России в Алтайском крае предлагает оформить подписку на любимые издания, не выходя из дома

Сейчас, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда просто необходимо оставаться дома, многие не знают, чем занять себя и своих детей. Почта России рекомендует совместить приятное с полезным – занять себя и своих близких прочтением любимой литературы.

Жители Алтайского края могут не только самостоятельно подписаться онлайн на любимые периодические печатные издания, но и оформить подписку для родных и друзей на любой почтовый адрес в любом регионе России. Для этого необходимо лишь указать фамилию, имя, отчество и точный адрес получателя. Чтобы воспользоваться возможностью оформить подписку, не выходя из дома, нужно посетить сайт podpiska.pochta.ru или воспользоваться мобильным приложением «Почты России».

Подписка на второе полугодие 2020 года стартует 1 апреля. Сейчас же можно подписаться на оставшиеся месяцы первого полугодия. Оплатить стоимость подписки можно на сайте Почты России или в мобильном приложении без комиссии с помощью банковской карты.

На сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении также можно принять участие в благотворительной акции «Дерево добра», в рамках которой вы можете подарить подписку на журналы и газеты детским домам, школам-интернатам, домам престарелых, сельским библиотекам и другим социальным учреждениям.

Почта России желает всем доброго здоровья и просит вас оставаться дома!

Справка

В состав УФПС Алтайского края АО «Почты России» входит 14 почтамтов и автобаза, 1056 отделений связи, 877 из них расположены в сельской местности. На территории Алтайского края проложено 450 почтовых маршрута общей протяженностью 86 165,8 км. В УФПС Алтайского края АО «Почты России» работает свыше 7 тыс. сотрудников. Сегодня УФПС Алтайского края является одним из крупнейших предприятий Сибирского региона

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