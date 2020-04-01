Жизнь замирает: как повлияло распространение коронавируса на Алтайский край

Из-за угрозы распространения коронавируса в Алтайском крае жизнь замерла – закрылись все развлекательные заведения, люди перешли, в основном, на удаленный режим работы, учреждения просят воздержаться от личных визитов не то что к специалистам, а даже в магазин ходить как можно реже. Мы сделали подборку изменений в жизни региона, связанных с вирусом.

Не ходите к доктору лечиться

Больницы и поликлиники повсеместно отменяют плановые приемы. Принимаются лишь те, кто нуждается в неотложной помощи или целесообразность осмотра врачом превышает потенциальный риск заражения вирусом. Жителей просят оставаться дома – врачи будут консультировать их по телефону. Аптеки продолжат работать в прежнем режиме, при этом лекарства для льготников могут получить родственники или волонтеры.

Поликлиники перестраиваются на дистанционный формат работы. Цель – максимально разобщить тот поток пациентов, который бывает обычно в поликлиниках. Этих граждан ежедневно обзванивают, у них проводят забор биологического материала, чтобы определить, является ли данный человек носителем коронавирусной инфекции.

Уроки по удаленке

С 6 апреля алтайские учителя начнут вести уроки через «удаленку». А пока педагоги пишут планы уроков, готовят материалы. Учителя уверены, по крайней мере в городских школах, обучение-онлайн не вызовет у детей трудностей - жизнь и образование давно связаны с интернетом, и дети чувствуют себя в этой среде, как рыба в воде.

Перенос весеннего призыва

Военный призыв должен был начаться первого апреля, но теперь его сроки сдвигаются ближе к середине месяца. Причем, эта дата еще может быть пересмотрена.

- Призыв не отменяется, а переносится из-за угрозы распространения коронавируса. У нас все на учете, проведем призыв позже, это не должно критически повлиять на всю призывную кампанию, - рассказал представитель регионального военкомата Андрей Круглов.

Падает трафик

Из-за перевода жителей на удаленку падает трафик – транспортники уже бьют тревогу, мол, работаем уже по режиму выходного дня, но даже это не спасает.

- Одна из мер – это сократить количество автобусов. Но тогда людям придется подолгу ждать на остановках. Мы подготовили свои предложения и обратились в администрацию. Если сейчас не принять мер, ситуация может оказаться очень серьезной – пока мы справляемся, но доходов нет, а людям платить зарплату надо, - говорит исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко.

Детские сады

С 30 марта в Барнауле изменили режим работы детских садов. В 71 садике открыли дежурные группы для детей, чьи родители должны выходить на службы во время нерабочей недели. Чтобы воспользоваться этой услугой, родители должны были предоставить официальную справку о том, что не освобождены от работы.

Всего в городе 153 муниципальных детских сада.

- Утренний прием детей проходит с обязательным мытьем рук, осмотром и термометрией. Дезинфекция проводится согласно правилам, - рассказали в комитете по образованию краевой столицы.

Культура – «онлайн»

Все массовые и культурные мероприятия отменены самое меньшее до конца апреля. Деятельность самих учреждений пока приостановлена до 9 апреля.

- Вместе с тем, с высокой долей вероятности мы подпишем очередной приказ о продлении такого режима до конца апреля с соответствующей рекомендацией муниципальным учреждениям культуры. В дальнейшем будем ориентироваться по обстановке, - сообщает управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Но это не значит, что людям будет нечем заняться: помимо ресурсов, которые предоставили доступ к своим коллекциям фильмов, сериалов, образовательных программ и прочего, театры начали транслировать онлайн-спектакли. Например, наше «Собачье сердце» посмотрели больше тысячи человек.