2020-03-30T18:24:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Без рукопожатий: барнаульцы начали носить маски и избегать контактов

В регионе зарегистрирован первый заболевший коронавирусом житель [фото]
Иван ОЛЕКСЮК
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Граждане начали проявлять сознательность!Граждане начали проявлять сознательность!Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрирован первый случай коронавируса – привезла его жительница, вернувшаяся из Доминиканской Республики. Кстати, ее муж, с которым они вместе отдыхали, не стал заморачиваться с самоизоляцией и последние 10 дней ходил на работу, общался с другими людьми, которые потом возвращались домой и целовали своих детей, жен и мужей…

И если до этого момента некоторые жители края относились ко всему происходящему весьма насмешливо, то последние события многих заставили реально начать волноваться.

Фотокорреспондент «Комсомолки» в понедельник, 30 марта прошелся по городу, чтобы сделать репортаж из серии «Город Б. на карантине». Знаете, что бросается в первую очередь – людей на улицах стало значительно меньше, торговые центры почти пусты, многие стали избегать личных контактов из опасения подцепить коронавирус и надели маски – так и хочется спросить, где же вы их купили в эти дефицитные времена? Но все-таки радует, что хотя бы сейчас люди начали понимать серьезность ситуации.

Итак, как в Барнауле проходит карантин – смотрите в нашей фотоподборке.

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как выглядит Барнаул после обнаружения первого заразившегося коронавирусом жителя.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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