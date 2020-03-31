«Китайский Нострадамус» предсказал эпидемию коронавируса 600 лет назад

В пророчестве, оставленном более 600 лет назад «китайским Нострадамусом» Лю Бовэнем, говорится об эпидемии, которая очень похожа на сегодняшнюю эпидемию коронавируса. И что характерно - провидец также поведал о том, как люди могут преодолеть это бедствие.

Лю Бовэнь, живший в XIV веке, был китайским военным стратегом, государственным деятелем, главным советником императора-основателя династии Мин. Кроме того, в свое время он прославился своими известными пророчествами. Именно его перу принадлежит «Песнь Шаобин», в которой предсказаны многие исторические события в Китае. Также в числе известных пророчеств — надпись на горе Тайбай в провинции Шэньси, в которой Лю Бовэнь указывает точное время и место эпидемии: «Если вы спросите, когда придет эпидемия, я бы сказал о зиме, примерно в девятом и десятом месяце».

Первый диагностированный случай заболевания коронавирусом в Ухане произошел 1 декабря 2019 года. Учитывая инкубационный период, человек, вероятно, заразился в конце ноября, который является десятым месяцем китайского лунного календаря. «Печальным будет переход от года Свиньи к году Крысы», - говорилось в предсказании. Согласно китайскому лунному календарю 2019 год был годом Свиньи, а 2020 год - годом Крысы.

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«Нас беспокоит начало катастрофы в Хугуане, которая затем распространяется на все провинции по всему Китаю», - написано в предсказании. Хугуан — регион в Китае, который включает в себя провинцию Хубэй, а город Ухань — административный центр этой провинции. Несмотря на многочисленные случаи заболевания, китайские власти до 20 января 2020 года скрывали, что вирус передается от человека к человеку. К тому времени болезнь уже распространилась и на другие регионы страны.

Лю Бовэнь подробно описывает катастрофу и говорит о том, как трудно будет её преодолеть: «Только доброта сможет вас сохранить».

Зашифрованное послание

В тексте предсказания есть абзац, в котором Лю зашифровал некое важное послание для наших современников. Он описал три иероглифа: «Чжэнь» (правда, истина ), «Шань» (доброта), «Жэнь» (терпение). Можно предположить, что только следование принципу «Чжэнь Шань Жэнь» (Истина, Доброта, Терпение) можно спасти от наступившей катастрофы.

В Китае очень хорошо известен этот принцип «Чжэнь Шань Жэнь». Ведь именно он затронул сердца более 70 миллионов китайцев в 90-х годах ХХ века. Этот принцип является основой древней практики духовного и физического совершенствования Фалунь Дафа (или Фалуньгун). Следование высоким моральным критериям в сочетании с выполнением энергетических упражнений даёт мощный оздоровительный эффект. Благодаря этому практика Фалунь Дафа приобрела необычайную популярность и очень быстро распространилась во всех слоях китайского общества. Фалунь Дафа восполнила тот духовный вакуум, который образовался в результате нагнетания всеобщей идеологии атеизма, пропагандируемой компартией (КПК).

Однако в июле 1999 года начались массовые гонения на тех, кто придерживался принципов «Истина, Доброта и Терпение» — миллионы последователей Фалуньгун были отправлены в тюрьмы и трудовые лагеря. Независимый международный Трибунал по Китаю (2018-2019 г.г.), занимавшихся расследования массовых убийств узников вынес вердикт: «Насильственное изъятие органов осуществлялось на протяжении многих лет по всему Китаю в огромных масштабах, и последователи Фалуньгун были, возможно, основным источником внутренних органов для пересадки».

Возвращаясь к пророчеству

Пророчество, написанное на горе Тайбай, было скрыто каменной стеной в течение 600 лет. Оно было обнаружено 20 лет назад, когда во время землетрясения стена рухнула. Верующие считают, что это указывает на то, что послание предназначено именно для сегодняшних людей.

Во всех традиционных культурах и верованиях говорится о том, что за добро непременно воздастся добром, а за зло последует наказание. В древности люди знали, что счастье и благополучие людей связаны с их добродетелью.

«Только творящие добро выживут, а те, кто делают зло, не смогут избежать катастрофы», - таково заключение пророчества Лю Бовэня.

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