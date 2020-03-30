Гороскоп с 30 марта по 5 апреля 2020 года: Овнам пора заняться личной жизнью, а Близнецам – решением финансовых проблем

Овен

Овны способны разобрать до мелочей любые вопросы и взяться за реализацию своих идей, приходящих одна за другой. В общении с близкими людьми важно проявить заботу и такт, а не действовать путем давления и нареканий. Подходящее время для смены имиджа, приятных встреч и романтических знакомств – они могут вылиться в серьезные отношения.

Телец

Тельцам важно сохранять спокойствие и рассудительность, дабы не быть втянутыми в денежные разбирательства. Взаимные претензии с родственниками и соседями вряд ли приведут к желаемому результату, гораздо привлекательнее взаимоуважение и совместное решение возникших проблем.

Близнецы

Близнецы заняты решением финансовых вопросов и возникшей путаницы в деньгах. Выход из кризисной ситуации будет планомерным и решительным. Хороший период для расширения границ сознания и выявления своих истинных потребностей. Попробуйте посмотреть на привычные вещи под другим углом.

Рак

Раки способны гнуть свою точку зрения на многие ситуации, рьяно отстаивая свои позиции. Однако, велика вероятность принять желаемое за действительное. Ваша решительность поможет найти новые способы и идеи приумножения доходов. Хорошее время для изучения эзотерики и открытия внутренних сил.

Лев

Львам полезно мечтать и планировать свои дела с прицелом на их успешную реализацию. Будьте готовы к переменам, ваша харизма притягивает нужных людей, наделяя уверенностью в своих силах и активной позицией в обществе. Деловые и супружеские отношения протекают в русле взаимоуважения, гармонии и понимания.

Дева

Девам следует запастись терпением и подходить очень гибко к сложившимся ситуациям, отпустив свою дотошность и притязательность к мелочам. Вы способны открыть душу для новых эмоций, мечтаний, идей, а нестандартный подход в делах настроит на позитив, даст прилив энергии и подвижки в карьере.

Весы

Весам пора отпустить прошлое и ненужное, открыв двери новой реальности, в этом поможет способность спланировать всё до мелочей, а творчество и фантазии окрасят быт яркими красками. Прекрасное время для свадеб, помолвок и гармоничных отношений с партнерами. Также неделя хороша для рекламных раскруток и совершенствования своих способностей.

Скорпион

Скорпионы находятся в круговороте событий, информации, встреч, что позволит обзавестись полезными знакомствами и привлечь нужных людей. Ваши начинания найдут поддержку близких людей, а мир и лад семейных отношений сподвигнет на наведение порядка в доме и очищение пространства от всего ненужного и завершившего свой век.

Стрелец

Стрельцы полны сил и энергии, готовы рваться в бой. Однако спешка в любом деле до добра не доведет. Проанализируйте все происходящее и примите взвешенное решение. Если направите энергию в нужное русло, вам могут открыться многообещающие перспективы, которые повлекут приятные перемены.

Козерог

Козерогам придется пересмотреть свой взгляд на многие вещи, причём, категоричность и окрашивание событий в черно-белые цвета станет только помехой. К нужному результату приведёт гибкость в сложившихся обстоятельствах, умение взять под контроль свои эмоции и сосредоточенность на главном.

Водолей

Водолеи намерены отстаивать своё мнение с бойцовской решимостью. Бурлящие внутри эмоции и внешние провокации полезно разбавить долей здравого юмора, а доброжелательность и ответственность в отношениях позволит укрепить их и достичь понимания, хорошее время для творчества и предпринимательства.

Рыбы

Рыбы способны своим обаянием взять любые бастилии, увлечь окружающих своими идеями и проектами, однако, склонность преувеличивать и выдавать желаемое за действительное потребует тщательного анализа своих действий, хорошее время для приумножения финансовых ресурсов фрилансом и удаленкой.