Коронавирус в Барнауле, последние новости на 5 апреля 2020: новые зараженные, штрафы и потери перевозчиков

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 5 апреля 2020 - в крае подтверждены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным оперативного штаба всего на сегодняшний день в инфекционном отделении городской больницы №5 находятся семь пациентов с лабораторно подтвержденным положительным результатом тестирования на коронавирус: супружеская пара, вернувшаяся после отпуска в Доминиканской республике, мужчина, контактировавший с мужем первой инфицированной, роженица из горбольницы №11 и еще три человека оттуда же. При этом не уточняется кто именно – персонал или другие пациенты.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц. По данным ведомства, под наблюдением медиков остаются 2352 человека. За последние сутки снято с учета 2418 человек. Обследовано было почти пять тысяч человек.

Тем временем девять медицинских организаций готовы принять больных с коронавирусной инфекцией, в том числе подведомственна федеральному медико-биологическому агентству – КГБУЗ «Медсанчасть 128, г. Яровое». Основная же площадка размещена в Барнауле – горбольница №5. Она готова единовременно принять 361 пациента. 209 коек подключены к кислороду. Организовано 177 реанимационных мест.

Транспорт

Из-за объявленных нерабочий дней в следствии распространения коронавирусной инфекции, продолжает испытывать ряд трудностей транспортная сфера. Так по данным на 4 апреля, было сокращено количество выполняемых из аэропорта Барнаул авиарейсов:

авиакомпанией «S7» отменены рейсы «Барнаул – Москва» на 6, 7, 9, 10, 14, 16 апреля;

авиакомпанией «Уральские авиалинии» отменены рейсы «Барнаул – Москва» на 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 апреля;

авиакомпанией «Аэрофлот» отменены рейсы «Барнаул – Москва» на 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля;

авиакомпанией «КрасАвиа» отменены рейсы «Барнаул – Красноярск» на 11, 14, 18, 25 апреля;

авиакомпанией «СиЛА» отменены рейсы «Барнаул – Томск» на 6 апреля.

Помимо этого на неопределенный срок полностью приостановлено автобусное сообщение между Алтайским крае и Кемеровской областью.

Заметные трудности испытывают и городские перевозчики. По информации администрации Барнаула, пассажиропоток сократился на 70%. При этом хоть и было понижено число выходящего на маршруты подвижного состава (уход на расписание выходного дня), убытки продолжают увеличиваться. Накануне в администрации города прошло совещание на эту тему. Было озвучено несколько предложений. Более детально их проработают в ближайшее время.

Ответственность

В Барнауле могут завести уголовное дело за травлю в интернете первых инфицированных коронавирусом. Генеральная прокуратура РФ провела проверку и выявила такие факты. Материалы переданы в управление ФСБ по Алтайскому краю для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

Помимо этого полицейские продолжают проверку соблюдения режима самоизоляции. С начала издания указа губернатора Алтайского края было проведено более 18 тысяч проверок.

- Зарегистрировано в КУСП (по ст. 19.4 ч.1 КоАП РФ) 504 (+14) материалов проверки по фактам нарушения режима. Зарегистрировано 79 (+19) материалов проверки по ст. 6.3 КоАП РФ, по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края. Составлено два административных протокола по ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - сообщают в оперштабе.

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