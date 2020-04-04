Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: Установлена связь новых инфицированных с предыдущими зараженными

Специалисты установили связь между вновь выявленными зараженными коронавирусной инфекцией в Барнауле с предыдущими случаями.

Коронавирус в Барнауле продолжает распространяться. По состоянию на 4 апреля 2020 года уже семь человек госпитализированы с положительными тестами. Из них три случая зафиксированы за прошедшие сутки.

- По трем последним выявленным случаям, предварительно установлена связь с медицинским учреждением, где находилась на медицинском наблюдении четвертая заболевшая жительница Алтайского края, - об этом сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Речь идет о женщине, которая родила на днях в городской больнице №11. После того, как пришел положительный результат ее теста, ее перевели в горбольницу №5. Состояние молодой мамы оценивается как удовлетворительное. Анализы, взятые у малыша, показали отрицательный результат. Через десять дней его снова проверят.

Кого именно женщина могла заразить – персонал или других рожениц – не уточняется. Между тем как ранее сообщалось, рожала пациентка в изолированном боксе. Медиков, с которыми она контактировала, отправили на самоизоляцию и установили наблюдение за их состоянием.

По данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, на 4 апреля под наблюдением медиков находятся в регионе 2352 человека. За последние сутки на учет поставили 13. Сняли с наблюдения 2418 человек. За последние сутки – 258. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 4909 человек.

Продолжается определение круга контактных с зараженными лиц.

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