Сидите дома: в Барнауле нарушителей режима самоизоляции ищут полицейские и сотрудники ГИБДД

В краевой столице полицейские следят за соблюдением режима самоизоляции. Правоохранители рекомендуют жителям оставаться дома и не выходить на улицы города без лишней необходимости, сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Беседы и проверки

За прошедшие сутки в Барнауле правоохранители выявили 76 человек, не соблюдавших режим самоизоляции, на маршрутах патрулирования проверили 574 горожан. Особое внимание уделяют людям старшего возраста. Сотрудники полиции останавливают пожилых граждан, которых встречают на улицах Барнаула, объясняют им, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для них и напоминают, что следует оставаться дома.

В Барнауле полицейские напоминают о необходимости оставаться дома. Фото: пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Во время проведения профилактических мероприятий полицейские также проверяют, как соблюдают режим самоизоляции вернувшиеся из-за границы. Горожанам напоминают об административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- В случае выявления граждан не соблюдения режима самоизоляции приезжие граждане привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - отмечают в ведомстве.

Автомобилисты под контролем

В свою очередь инспекторы ДПС проверяют, как предписания и ограничения соблюдают автолюбители.

Сотрудники ГИБДД в Барнауле. Фото: пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

При остановке машины сотрудники ГИБДД уточняют маршрут следования, цель и причины передвижения. Каждого человека проверяют по базам данных, сверяют со списком граждан, которым было вручено постановление главного санитарного врача о соблюдении режима самоизоляции.

Проверка торговых объектов

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов также проверяют исполнение требований временной приостановки деятельности развлекательных заведений, магазинов по продаже товаров, не входящих в перечень первой необходимости и различных досуговых центров с массовым пребыванием людей. Только за прошедшие сутки проверили 39 крупных торговых объектов Барнаула.

Полицейские призывает с пониманием отнестись к требованиям сотрудников.

-Принимаемые действия обусловлены мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья и жизни граждан, - отмечают в ведомстве.

Напомним, 31 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По сути, глава региона ввел режим самоизоляции.

О чем именно говорится в указе

Согласно указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко от 31.03.2020 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», гражданам предписано не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, а также с целью выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления.

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