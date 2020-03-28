Алтайский гребец Андрей Крайтор на время карантина из-за коронавируса составил комплекс домашних тренировок

Вот и до Алтайского края дошла волна повсеместных ограничений. Закрываются театры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы. Последнее особо печально в период популярности ЗОЖ.

В этом случае сильно пострадают профессиональные спортсмены, ведь впереди у тех же бодибилдеров масса соревнований, а держать свое тело на пике формы без должной физической нагрузки очень сложно. То ли физкультурники – те, кто просто приходит в зал потренироваться для здоровья и для души. Но выход есть – домашние тренировки. Причем совсем не обязательно закупаться каким-то специальным инвентарем – в каких-то случаях можно использовать подручные средства. А для некоторых упражнений достаточно веса собственного тела.

Алтайский гребец-каноист Андрей Крайтор буквально несколько дней назад прилетевший в Китай из Португалии оказался под домашним карантином. Чтобы не терять время даром он стал записывать комнатные тренировки. Причем делает все это с юмором – от лица колоритного персонажа Энсиса Карантино. Он публикует их в своем Instagram.

На сегодняшний день уже готовы две комплексные тренировки. Для первой вам потребуются две пятилитровые бутылки, пуфик, табурет, стул или другая подходящая по высоте мебель и секундомер. Первое упражнение – болгарский присед (15 повторений на каждую ногу), далее махи «гирь» вверх (15 раз), разводка «гантелей» в наклоне туловища вперед (15 раз), подъем таза с упором на лопатки (15 раз) и пресс. Все упражнения выполняются с утяжелением, но новички могут для начала либо совсем без него, либо взять чуть меньший объем. Тренировка состоит из трех кругов. Повторять ее можно через день. Для демонстрации верной техники Энсис Карантино записал видеоурок.

kraytor_andrey Энсис Карантино. Тренировка №1

Комплекс упражнений на второй день только выглядит простым – в нем всего два пункта – отжимания и приседания. Но подвох состоит в том, что надо выполнить «горку», то есть сначала десять повторений (без перерыва), затем девять, восемь и т.д.

- Засекаем время, пишем результат, победитель получит что-то от Энсиса, - говорит сам Андрей Крайтор.

kraytor_andrey Энсис Карантино. Тренировка №2

А между тем, сам спортсмен выполняет комплекс всего за три минуты десять секунд. Стоит только попробовать и это затягивает. Соревновательный дух появится даже к самому себе – с каждым днем можно улучшать результат. Кстати, недавний #планкачеллендж от Крайтора уже доказал это. Несколько десятков людей из разных стран на протяжении недели каждый день вставали в планку, а затем передавали эстафету своим друзьям и знакомым. Все начиналось, казалось бы, очень просто – день первый – одна минута в статике. Затем добавлялась еще минута и новый вид планки.

В финале челленджа участники должны были простоять семь минут. Для многих это был настоящий подвиг, но они это сделали! А кто-то продолжает и по сей день, каждый раз увеличивая продолжительность нагрузки.

- Такие челленджи - отличная тема, что бы начать, просто начать. В челлендже приняло участие около 60 человек, многие не выставляли в сеть, но присылали отчеты, - говорит Андрей Крайтор.

Кстати, всего существует около ста вариантов выполнения планки. Причем со стороны может показаться, что это легкое упражнение, но на самом деле новичку порой сложно простоять даже минуту. Зато благодаря ей происходит укрепление мышц спины, пресса, ягодиц, улучшается осанка, повышается гибкость, ускоряется обмен веществ. В целом происходит укрепление всего организма. Плюсы можно перечислять долго, но все же есть и минусы – слишком долго стоять тоже не стоит – это может привести к повышению кровяного давления.

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