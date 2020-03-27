2020-03-27T09:39:55+03:00
Общество

«Меня так воспитывали, и ничего – стал нормальным человеком»: отец семерых детей пойдет под суд за наказание детей ремнем

Сам мужчина называет себя идеальным отцом
Иван ОЛЕКСЮК
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После случившегося семью взяли на учет и будут следить за тем, чтобы насилие не повторилось.После случившегося семью взяли на учет и будут следить за тем, чтобы насилие не повторилось.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Горно-Алтайске будут судить отца семерых детей за слишком суровые меры воспитания – он бил их ремнем, отвешивал подзатыльники и пускал в ход кулаки. При этом сам мужчина считает себя идеальным отцом, объясняя такие меры тем, что его воспитывали также, и он стал нормальным человеком.

Больше всех доставалось трем мальчишкам – 8-ми, 11-ти и 12-ти лет. Как пишет республиканский Следком, повод для избиения всегда был малозначительным: не расчищен снег у дома, не убрали дома, не сделали домашнее задание.

Отец семейства работал на стройке, всю неделю проводил на объекте, возвращаясь домой лишь на выходные. Один из случаев произошел в прошлом марте. Дети не успели выполнить его поручение. Тогда отец построил детей перед собой в строй, каждого вызывал вперед и поочередно избил ремнем.

31 декабря семья смотрела телевизор, где крутили новогодние фильмы и программы. Восьмилетний сын, увидев, что по телевизору все дарят друг другу подарки, спросил папу, что тот ему подарит на Новый год.

- В ответ тот, разозлившись, ударил ребенка по затылку, - пишет Следком.

Мать особенно не перечила строгости – может, боялась, а, возможно, считала это нормальным. Не выдержала бабушка после того, как глава семейства избил жену, она пожаловалась на него в Следственный комитет. На мужчину завели два уголовных дела по статьям «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Теперь отца могут лишить свободы на срок до семи лет и оштрафовать на приличную сумму. В настоящее время уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.

После случившегося семью взяли на учет и будут следить за тем, чтобы насилие не повторилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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