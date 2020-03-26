Субсидии и выплаты для семей на Алтае продляют автоматически

В среду, 25 марта президент России Владимир Путин во время обращением к гражданам страны озвучил комплекс мер для эффективной борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации. В том числе, по инициативе президента, все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям.

- Самые популярные – это субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также спектр выплат семьям с детьми, - Оксана Кудинова, начальник Управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Министерства социальной защиты Алтайского края. - Так, например, с заявлением за назначением ежемесячного пособия на ребенка к нам обращаются каждые два года, и таких граждан примерно ежемесячно около 8 тыс. человек – на 15 тыс. детей. Этим семьям автоматически выплата будет продлена в апреле, без их присутствия. С управлениями по социальной защите населения в городах и районах Алтайского края сейчас проводится необходимая разъяснительная работа. Этим жителям края мы отправим письменные уведомления о том, что приходить за данной мерой социальной поддержкой не нужно, выплата в течение 6 месяцев будет продляться на установленный законодательством срок.

Все поручения президента, касающиеся автоматической пролонгации выплат, на территории Алтайского края будут выполнены в полном объеме, заверили в управлении.

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