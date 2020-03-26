Нерабочая неделя в Барнауле: как будут работать больницы, транспорт и мэрия с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Как и вся страна, мы готовимся к нерабочей неделе в Барнауле с 28 марта по 5 апреля 2020 года, которую объявил президент Владимир Путин. Однако отдыхать будут не все - властей и жизнеобеспечивающих служб это не касается. Как будут работать важные структуры на следующей неделе – выяснила «Комсомолка».

Медицинская помощь

Все больницы региона будут работать в круглосуточном режиме.

- На следующей неделе медицинские службы - скорая помощь, стационары – по-прежнему, будут работать в круглосуточном режиме, оказывая только экстренную и неотложную помощь. Чтобы сократить количество пациентов в поликлиниках и больницах, мы вынуждены временно приостановить плановую медицинскую помощь и диспансеризацию, - сообщил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края. - Также будут работать аптечные организации, предоставляя лекарственные препараты в первую очередь льготным категориям граждан. Препараты в аптеке могут получить родственники или волонтеры. Со своей стороны Министерство здравоохранения продолжит организационную работу с целью предупреждения развития возможной неблагоприятной ситуации на территории Алтайского края, все службы будут работать в режиме повышенной готовности».

Также, по словам Попова, работу не приостановят аптеки. Причем, в первую очередь лекарственные препараты будут предоставлять льготникам. Все службы будут работать в режиме повышенной готовности.

Общественный транспорт

Трамваи, троллейбусы и автобусы в нерабочую неделю в Барнауле с 28 марта по 5 апреля будут работать в «режиме выходного дня». Это значит, что число вагонов и автобусов будет сокращено, а интервал движения, соответственно, увеличен. Например, если в будни трамвай №1 ходит с интервалом 6-12 минут днем и 11 минут вечером, то в выходной с интервалом 6-15 минут днем и 12-13 минут вечером.

Власти

Мэрия Барнаула будет работать, но прием горожан еще несколько дней назад был переведен в режим он-лайн. Обращения в электронной форме можно отправить через интернет-приемную на официальном сайте города Барнаула. Письменные обращения направляйте по адресу адресу: Барнаул, ул. Гоголя, 48, Барнаул, 656043. Устные консультации о порядке рассмотрения и направления обращений горожане могут получить по телефонам: (3852) 370-354, (3852) 370-355.

Подсказка КП

Какие службы перешли на дистанционку

События из-за коронавируса побудили многие организации перейти на дистанционку.

Пенсионный фонд

В Алтайском отделении Пенсионного фонда сообщили о том, что гражданам стоит обращаться за госуслугами через Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, через почту и по телефону регионального контакт-центра ПФР 8 (3852) 399-999.

Налоговая

- Почти все услуги можно получить удаленно, через личный кабинет, а консультации проводятся по телефону. Сотрудники также находятся на местах, помещения обрабатываются специальными растворами. Обязательно ношение масок, соблюдение гигиены и запрет на рабочем месте при температуре или симптомах болезни, - сообщают налоговики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена занятий в школе в Алтайском крае: каникулы продлили по 5 апреля

Потом, скорее всего, перейдут на дистанционное обучение в Алтайском крае (подробнее)