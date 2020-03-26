2020-03-26T12:04:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена занятий в школе в Алтайском крае: каникулы продлили по 5 апреля

Потом, скорее всего, перейдут на дистанционное обучение в Алтайском крае
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Ранее предполагалось, что каникулы в школах края продлятся до 1 апреляРанее предполагалось, что каникулы в школах края продлятся до 1 апреляФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирусу – «нет», каникулам – «ура»». Отмена занятий в школе в Алтайском крае, а также в колледжах и вузах, продлится по 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки региона. Если ситуация не стабилизируется, то образовательные учреждения перейдут на дистанционное обучение в Алтайском крае.

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Так, неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей с сохранением зарплаты. В скором времени все официальные документы опубликуют на сайтах профильных ведомств.

- Мы продумываем варианты решения, как организовать работу детских садов, понимая, что многие родители, например, врачи, педработники, полицейские, должны работать. Количество групп будет сокращено, их сформируют по заявлениям родителей, которые по указу президента не уходят на выходные и должны в этот период работать. Сегодня мы ожидаем соответствующих документов от правительства. Вся информация будет размещена на нашем официальном сайте, не доверяйте непроверенным источникам, – отметил министр образования и науки края Максим Костенко.

Ранее предполагалось, что каникулы в школах Алтайского края продлятся до 1 апреля, однако уже тогда говорили о том, что отдых могут продлить. В то же время Минпросвещения будет работать над расширением возможностей дистанционного обучения, так как онлайн-сервисы столкнулись с повышенной нагрузкой.

Председатель Алтайской краевой организации Профсоюза образования Юрий Абдуллаев считает, что данные меры необходимы для соблюдения санитарного режима в стране.

- Сегодня главная наша задача – работать, заботиться о семьях, беречь себя и своих близких. Для этого необходимо выполнять все те меры, которые предписывают специалисты и обозначил Президент, а не надеяться на русский авось, как отметил глава государства. Это, прежде всего, ответственное отношение к своему здоровью, как на рабочем месте, так и дома, нужно выполнять все предписания Роспотребнадзора, соблюдать санитарный режим. Важно в такой сложный для нашей страны и для всего общества период быть сплоченными, благоразумными и не поддаваться панике. Каждый из нас несет ответственность за наших детей, – подчеркнул Юрий Геннадьевич.

Во все региональные профсоюзные организации направлены письма с разъяснением о режиме рабочего времени и отдыха педагогов и других работников учебных организаций. Так, например, несмотря на дистанционное обучение в Алтайском крае, учителя не должны потерять в зарплате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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