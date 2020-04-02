2020-04-02T13:22:00+03:00
Общество

Волонтеров Барнаула обеспечили антисептиком

В этом им помог Фонд депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева
Анна СЕМИНА
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Антисептик волонтерам предоставил Фонд депутата ГД РФ Александра ПрокопьеваАнтисептик волонтерам предоставил Фонд депутата ГД РФ Александра ПрокопьеваФото: Олег УКЛАДОВ
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Всероссийская акция взаимопомощи стартовала в регионах страны. Вот уже неделю она действует и в Алтайском крае. Движение направлено на поддержку тех, кто из-за возраста или состояния здоровья должен оставаться дома на карантине из-за распространения короновирусной инфекции. В эти дни они не могут выйти на улицу, чтобы купить продукты или лекарства. Помощь им в этом оказывают волонтеры. Заявки принимаются на сайте мывместе2020.рф.

В Барнауле штаб добровольцев был организован ОНФ совместно с медицинским университетом. Сейчас от них требуется не только оперативность, но и соблюдение мер безопасности, причем как для самих волонтеров, так и для тех, к кому они приходят домой, ведь существует опасность вместе с покупками передать опасный вирус, а допустить этого нельзя.

Из-за сложившегося дефицита дезсредств, помощь депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева, который через свой Фонд безвозмездно передал штабу партию антисептиков, оказалось своевременной. Перед тем, как отправиться на выезд, волонтеры в обязательном порядке обрабатывают руки, а уже затем надевают перчатки и маску. После возвращения – замена и снова дезинфекция. Все строго по правилам.

Антисептик волонтерам предоставил Фонд депутата ГД РФ Александра Прокопьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Антисептик волонтерам предоставил Фонд депутата ГД РФ Александра ПрокопьеваФото: Олег УКЛАДОВ

Работа в штабе начинается ранним утром. Сначала принимаются заявки, потом идет прозвон и уточнение, и только после этого волонтеры отправляются в магазин, чтобы купить продукты и лекарства. Каждый день поступает больше 50 просьб. Это довольно много, поэтому помимо студентов в волонтерское движение вступают и добровольцы зрелого возраста – вечером, после работы.

- Наши ребята переживают о безопасности людей, которым помогают, поэтому максимально соблюдают санитарные правила. Так что с этим у нас проблем нет. Они не контактируют с пожилыми, здесь у нас все осторожно, но мы каждый раз им про это напоминаем, - говорит Анна Ведлер, исполняющий обязанности регионального координатора Всероссийского общественного движения Волонтёры-медики.

Доставка всего необходимого производится бесконтактным образом – оставили пакет у двери, позвонили и ушли. Все строго и максимально безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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