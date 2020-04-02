Новость о зараженном коронавирусом сотруднике МЧС в Бийске оказалась фейком

На днях в мессенджерах и социальных сетях начали распространять информацию о том, что в Бийске был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом, но новость оказалась фейком.

Источник рассказывал о том, что первым заразившимся оказался сотрудник МЧС. Его фамилия по понятным причинам не называлась. Однако при этом данные подтверждала главный инфекционист Бийска Лариса Фоминская.

Новость была написана с массой орфографических и грамматических ошибок, что уже свидетельствует о недостоверности. Помимо этого была ссылка на сайт «Бийского рабочего», который еще в начале февраля писал о вероятности завоза вирусной инфекции на территорию наукограда.

Фейковая новость

- Я не думаю, что на территории нашей страны, и тем более – Бийска, появятся случаи этого заболевания. Хотя люди у нас приезжают с отдыха из стран Азии, завезти могут. Но если и будет, то это будет завозной случай. За всеми, кто приезжает из Китая (с отдыха или с учебы, с работы) будет установлено наблюдение и категории этих граждан будут известны службе Роспотребнадзора, инфекционистам, в поликлинической сети. Я думаю, этот вирус у нас не найдет широкого распространения, как в Китае, - говорила тогда Лариса Фоминская.

К сожалению, ее прогнозы не сбылись – коронавирусная инфекция была зарегистрирована в России и даже в Алтайском крае. По состоянию на 2 апреля в регионе лабораторно подтверждены четыре случая заражения. Два из них завезены супружеской парой после посещения Доминиканской республики, один пациент контактировал с ними. О четвертом больном стало известно только этим утром. По информации оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, госпитализирована женщина. Накануне она родила ребенка в горбольнице №11, после чего была переведена в больницу №5.

- За ребенком осуществляется непрерывное наблюдение медперсоналом роддома, - сообщает оперштаб.

Все инфицированные находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц.

Помимо этого на днях на режим самоизоляции перевели пятерых полицейских (трое из них – это следователи из Главного следственного управления и два оперуполномоченных. – прим. ред.). С ними общался один из инфицированных – давал показания по уголовному делу, как потерпевший. На данный момент состояние стражей правопорядка беспокойства не вызывают.

Что касается Бийска, то в нем зараженных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Стоит отметить, что за распространение фейковых новостей о COVID-19 существует уголовная ответственность. Наказание определяется по тяжести последствий. Максимальная санкция – штраф до двух миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет. Расследование данных преступлений находится в компетенции Следственного комитета РФ.

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