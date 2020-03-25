2020-03-25T08:01:03+03:00
Общество

Эмоции или наука: кто победит в войне за леса

В Алтайском крае запрещают выборочные рубки в заказниках
Юлия СОЛНЦЕВА
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Незаконная рубка леса все чаще встречается именно в особо охраняемых природных территориях. Фото предоставлено НКО "Гласность"Незаконная рубка леса все чаще встречается именно в особо охраняемых природных территориях. Фото предоставлено НКО "Гласность"
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В Алтайском крае четырем заказникам присвоен статус зоны особой охраны. Это означает, что в Алеусском, Завьяловском, Корниловском и Кулундинском борах теперь запрещается вести выборочные рубки. Кроме того, в трех из них (Алеусском, Корниловском и Кулундинском) дополнительно выделены зоны умеренной лесохозяйственной деятельности и зона покоя. Если подвести итоги, теперь территории покоя дикой природы есть в семи из десяти заказниках края, расположенных в ленточных борах.

Благими намерениями…

Если не углубляться в суть вопроса – казалось бы, что все происходящее делается во благо, для сохранения лесов и краснокнижных животных и птиц, которые обитают в уникальных алтайских борах. За отмену рубок с громкими «зелеными» лозунгами ратовали некоторые экологи. Согласитесь, трудно и даже как-то стыдно не прислушаться к их мнению – призывы спасти «легкие нашей планеты» действует безоговорочно и даже зомбирующе. Однако при этом есть позиция, незаслуженно задвинутая в сторону – это мнение лесников, которые десятилетиями спасали боры от пожаров, выхаживали лес, занимались его восстановлением.

В памятниках природы общественники зафиксировали незаконные постройки. Фото предоставлено НКО "Гласность"

В памятниках природы общественники зафиксировали незаконные постройки. Фото предоставлено НКО "Гласность"

Денег не просят – леса тушат

Что характерно, лесники также выступают за усиление экологической составляющей при ведении хозяйственной деятельности в ленточных борах, которая включает в себя целый комплекс мероприятий - учет, охрану, защита и воспроизводство лесов. Однако парадокс в том, что арендаторов лишили возможности заниматься этим в «заповедных» зонах.

- Если речь идет о том, чтобы сделать из ленточных боров заповедник, я категорически против, - заявил Сергей Залесов, завкафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета. - Ленточные боры, как уникальные леса, нуждаются в оригинальных условиях охраны. И пока лесоводам Алтайского края это удавалось. Именно арендаторы лесных участков создали сильнейшую систему охраны лесов от пожаров. Они не просят на это денег, а зарабатывают их сами. Если вдруг арендатора не станет, то боюсь, что в скором времени придет черный год, и ленточных боров не останется.

ООПТ превратились в свалки мусора. Фото предоставлено НКО "Гласность"

ООПТ превратились в свалки мусора. Фото предоставлено НКО "Гласность"

По данным эксперта в области дистанционного зондирования эколого-просветительского центра «ГЕОСФЕРА» Валентина Смирнова, на данный момент ситуация с горимостью в алтайских борах довольно благополучная, в отличие от других регионов. И это, по словам, специалистов, заслуга арендаторов – лесной холдинговой компании «Алтайлес».

- Человеческий фактор в ленточных борах никто не отменял, поэтому вероятность пожаров здесь возрастает в разы. В данном случае наличие арендаторов в лесах имеет свои плюсы. Помимо законных рубок заготовители занимаются восстановлением леса, контролем и уж точно не заинтересованы, чтобы бор сгорел, ведь это их бизнес, - считает Смирнов.

Совершенно другая картина на арендованных территориях: лес охраняется от браконьеров, пожаров и вредителей. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Совершенно другая картина на арендованных территориях: лес охраняется от браконьеров, пожаров и вредителей. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Здоровая рубка

Как показывает практика, все леса России, отнесённые к защитным, нуждаются в системном лечении и выборочных рубках.

- В Алтайском крае складывается ситуация, которую пережила Московская область несколько лет назад. Из-за запретов вести хозяйственную деятельность к 2010 году запас спелых и перестойных насаждений области составил 112 млн. м3, или 28 % от общего запаса. В итоге возникла эпидемия размножения вредителя – короеда, которая поразила тысячи гектаров елового леса и привела к его гибели, - считает Виктор Нефедьев, главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук (Москва).

Проводятся мероприятия для смены старых насаждений на новые. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Проводятся мероприятия для смены старых насаждений на новые. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Учитывая мнение авторитетных ученых, вопрос о том, рубить или нет, не должен стоять. Ведь речь же идет не о черных лесорубах, которые, кстати, в сложившейся ситуации начнут чувствовать себя довольно вольготно. Для предотвращения подобных неприятных недоразумений, в основе стратегии лесного хозяйства должен быть научный подход и здравый смысл, а не эмоции. Только в таком случае лесная отрасль будет одной из самых перспективных в регионе.

Ежегодно арендаторы выращивают миллионы сеянцев хвойных пород для создания новых участков леса. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Ежегодно арендаторы выращивают миллионы сеянцев хвойных пород для создания новых участков леса. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Посмотрите, что говорят о сохранении ленточных боров ученые:

Популярно о лесе: ленточные боры Алтайского края. Какие на самом деле проблемы в уникальных лесах.Фильм создан при научной поддержке Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск), Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург).

ИСТОЧНИК KP.RU

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