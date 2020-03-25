Эмоции или наука: кто победит в войне за леса

В Алтайском крае четырем заказникам присвоен статус зоны особой охраны. Это означает, что в Алеусском, Завьяловском, Корниловском и Кулундинском борах теперь запрещается вести выборочные рубки. Кроме того, в трех из них (Алеусском, Корниловском и Кулундинском) дополнительно выделены зоны умеренной лесохозяйственной деятельности и зона покоя. Если подвести итоги, теперь территории покоя дикой природы есть в семи из десяти заказниках края, расположенных в ленточных борах.

Благими намерениями…

Если не углубляться в суть вопроса – казалось бы, что все происходящее делается во благо, для сохранения лесов и краснокнижных животных и птиц, которые обитают в уникальных алтайских борах. За отмену рубок с громкими «зелеными» лозунгами ратовали некоторые экологи. Согласитесь, трудно и даже как-то стыдно не прислушаться к их мнению – призывы спасти «легкие нашей планеты» действует безоговорочно и даже зомбирующе. Однако при этом есть позиция, незаслуженно задвинутая в сторону – это мнение лесников, которые десятилетиями спасали боры от пожаров, выхаживали лес, занимались его восстановлением.

В памятниках природы общественники зафиксировали незаконные постройки. Фото предоставлено НКО "Гласность"

Денег не просят – леса тушат

Что характерно, лесники также выступают за усиление экологической составляющей при ведении хозяйственной деятельности в ленточных борах, которая включает в себя целый комплекс мероприятий - учет, охрану, защита и воспроизводство лесов. Однако парадокс в том, что арендаторов лишили возможности заниматься этим в «заповедных» зонах.

- Если речь идет о том, чтобы сделать из ленточных боров заповедник, я категорически против, - заявил Сергей Залесов, завкафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета. - Ленточные боры, как уникальные леса, нуждаются в оригинальных условиях охраны. И пока лесоводам Алтайского края это удавалось. Именно арендаторы лесных участков создали сильнейшую систему охраны лесов от пожаров. Они не просят на это денег, а зарабатывают их сами. Если вдруг арендатора не станет, то боюсь, что в скором времени придет черный год, и ленточных боров не останется.

ООПТ превратились в свалки мусора. Фото предоставлено НКО "Гласность"

По данным эксперта в области дистанционного зондирования эколого-просветительского центра «ГЕОСФЕРА» Валентина Смирнова, на данный момент ситуация с горимостью в алтайских борах довольно благополучная, в отличие от других регионов. И это, по словам, специалистов, заслуга арендаторов – лесной холдинговой компании «Алтайлес».

- Человеческий фактор в ленточных борах никто не отменял, поэтому вероятность пожаров здесь возрастает в разы. В данном случае наличие арендаторов в лесах имеет свои плюсы. Помимо законных рубок заготовители занимаются восстановлением леса, контролем и уж точно не заинтересованы, чтобы бор сгорел, ведь это их бизнес, - считает Смирнов.

Совершенно другая картина на арендованных территориях: лес охраняется от браконьеров, пожаров и вредителей. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Здоровая рубка

Как показывает практика, все леса России, отнесённые к защитным, нуждаются в системном лечении и выборочных рубках.

- В Алтайском крае складывается ситуация, которую пережила Московская область несколько лет назад. Из-за запретов вести хозяйственную деятельность к 2010 году запас спелых и перестойных насаждений области составил 112 млн. м3, или 28 % от общего запаса. В итоге возникла эпидемия размножения вредителя – короеда, которая поразила тысячи гектаров елового леса и привела к его гибели, - считает Виктор Нефедьев, главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук (Москва).

Проводятся мероприятия для смены старых насаждений на новые. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Учитывая мнение авторитетных ученых, вопрос о том, рубить или нет, не должен стоять. Ведь речь же идет не о черных лесорубах, которые, кстати, в сложившейся ситуации начнут чувствовать себя довольно вольготно. Для предотвращения подобных неприятных недоразумений, в основе стратегии лесного хозяйства должен быть научный подход и здравый смысл, а не эмоции. Только в таком случае лесная отрасль будет одной из самых перспективных в регионе.

Ежегодно арендаторы выращивают миллионы сеянцев хвойных пород для создания новых участков леса. Фото предоставлено ЛХК Алтайлес

Посмотрите, что говорят о сохранении ленточных боров ученые: