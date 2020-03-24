Мэрия Барнаула не собирается уходить на удаленку из-за коронавируса

Барнаульская мэрия не собирается пока уходить на удаленный режим работы, как и правительство края. Все чиновники находятся на рабочих местах, но жителей просят ограничить личные посещения органов местного самоуправления без особой необходимости из-за потенциальной угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, в крае введен режим повышенной готовности. Письменные обращения можно направить по адресу адресу: ул. Гоголя, 48, Барнаул, 656043.

Обращения в электронной форме направляются через интернет-приемную на официальном сайте города Барнаула.

Устные консультации о порядке рассмотрения и направления обращений горожане могут получить по телефонам: (3852) 370-354, (3852) 370-355.

Стоит отметить, что подобных мер – ограничение личных визитов ведомств – стараются придерживаться и другие учреждения. Подобные заведения уже сделали налоговая служба, барнаульский водоканал.

- Почти все услуги можно получить удаленно, через личный кабинет, а консультации проводятся по телефону. Сотрудники также находятся на местах, помещения обрабатываются специальными растворами. Обязательно ношение масок, соблюдение гигиены и запрет на рабочем месте при температуре или симптомах болезни, - сообщили в налоговой.

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