2020-03-31T11:44:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Как оформить официальный больничный в связи с коронавирусом

На них могут рассчитывать официально трудоустроенные лица
Анна СЕМИНА
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Поликлиники по максимуму перенесли прием пациентов на более позднее времяПоликлиники по максимуму перенесли прием пациентов на более позднее времяФото: Анна СЕМИНА
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Специалисты дали разъяснения жителям Алтайского края по правилам оформления листков временной нетрудоспособности в связи с введением карантинных мероприятий по коронавирусу.

Так накануне, 30 марта, сообщили на пресс-конференции в правительстве региона, временный порядок оформления больничных по специальной форме введен на период с 20 марта по 1 июля 2020 года (постановление правительства РФ №294 от 18 марта 2020 года. – прим.ред.).

Получить листок нетрудоспособности по временным правилам могут только застрахованные лица (официально работающие, за которых уплачиваются взносы в Фонд социального страхования) прибывшие в Россию из стран, где были зарегистрированы случаи заражения короновирусом, а также проживающие вместе с ними застрахованные лица. При этом заявления на его оформление подается самостоятельно через интернет, без визита в приписанную поликлинику. Его можно оставить на сайте Фонда социального страхования или сайте Алтайского регионального отделения ФСС РФ. Однако для того, чтобы войти в личные кабинеты на данных ресурсах, у вас должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Если же ее нет, то оформить больничный можно с любого другого аккаунта.

- Заявление можно подать сразу на себя и всех совместно проживающих застрахованных работающих лиц из одного личного кабинета, а также любых лиц, которые по каким-либо причинам не имеют действующей учетной записи на портале госуслуг или возможности подать заявление самостоятельно, - пояснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алтайского регионального отделения ФСС России Екатерина Степанова.

Что касается медицинской помощи в поликлиниках, то сейчас они по максимуму ограничили присутствие пациентов в своих стенах.

- Сегодня приоритет - оказание медицинской помощи преимущественно на дому. Мы прекратили полностью все профилактические осмотры и работаем с контингентами контактных людей, которые прибыли из-за границы или имели контакт с заболевшими штаммом коронавируса. Работаем на перестройку отрасли, на подготовку инфекционных госпиталей, - пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения края Жанна Вахлова.

По ее словам, в настоящее время под наблюдением находится более 3800 человек. Их обзванивают в ежедневном порядке, проводят забор биологического материала. Это делается для того чтобы установить является ли человек носителем опасной инфекции. Все это делается на дому.

Особое внимание уделяется лицам старше 60 лет и более молодым пациентам, имеющим хронические заболевания (бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкологические заболевания). Их осматривают также на дому.

- Уделяется максимальное внимание пациентам для того, чтобы избежать обострения у них хронических заболеваний, - говорит Жанна Вахлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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