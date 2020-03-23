Гороскоп с 23 по 29 марта 2020 года: Овнам поможет здравый эгоизм, а Близнецам – гибкость в общении

Барнаульский астролог Вера Топчеева составила астропрогноз с 23 по 29 марта 2020 года для всех знаков зодиака.

Овен

Овны настроены на серьезный лад, сложившиеся обстоятельства призывают к ответственности и долгу. Упорство, позитивный настрой и здравый эгоизм помогут в достижении поставленных целей, а фортуна преподнесет немало возможностей для реализации себя и увеличения уровня доходов.

Телец

Тельцы пребывают в весеннем романтическом настроении, их интуиция и творческие способности раскрываются приятными возможностями, а проницательность позволяет понять суть происходящего, расширить свои горизонты – как личностные, так и географические. Прекрасное время для обмена опытом, экспансии бизнеса.

Близнецы

Близнецы заняты мирскими обязанностями, их любознательность и гибкость не знают границ, прозорливость и умение заглянуть за границы видимого приводят к великим идеям. Успешно решаются налоговые темы, негласные финансовые вливания, а тайные покровители способствуют увеличению доходов.

Рак

Для Раков важно соблюдать баланс, будь то в партнерских отношениях или с самим собой. Излишние эмоции способны вывести из-под контроля и спровоцировать конфликт, последовательный подход и логичность мышления позволят не только реализовать желаемое, но и укрепить финансовые позиции.

Лев

Львам следует направить недюжинные силы в нужное русло, действуя планомерно и последовательно. Вы способны провернуть большой объем работы, реализовать масштабные задачи, быть в зените славы, блистая авторитетом, а деловые связи позволят выйти на качественно высокий уровень.

Дева

Девы способны превратить в дискуссию любое общение, рьяно отстаивая свои границы у своих оппонентов, а следование тщательно простроенному и детальному плану способствует успеху в делах. Посещение светских мероприятий, проведение рекламных компаний принесут популярность и выгодные знакомства.

Весы

Весы несколько рассеяны и нерешительны в общении с партнерами, им следует сосредоточиться на делах, требующих завершения, а их готовность «свернуть горы» вкупе с продуманными действиями помогут претворить в жизнь весьма амбициозные планы. Успешны инвестиции в строительство, недвижимость.

Скорпион

Гороскоп с 23 по 29 марта 2020 года говорит о том, что Скорпионы способны добиться многого, укрепить свои позиции, заложить фундамент делового сотрудничества. Ресурсное общение с окружающими позволяет извлечь нужную информацию, обрасти статусными знакомствами, а гармония и понимание в супружеских отношениях настроит на позитивный лад.

Стрелец

Стрельцам пойдет на пользу приотпустить узду контроля, перехватив центр внимания своего окружения природным обаянием и лидерскими качествами, а благодаря организаторским способностям и умению видеть перспективы увеличится уровень доходов, поступят выгодные предложения.

Козерог

Козероги готовы к решительным поступкам, глобальным проектам, им по плечу любая проблема, а грамотная расстановка приоритетов позволит добиться успеха в предпринимательстве и делах, раскрытие творческих способностей, уверенность в своих силах принесут отличные идеи, популярность и поддержку близких людей.

Водолей

Водолеям не сидится на месте, их манят неизведанные дали и тайны непознанных миров. Вдали от суеты творятся великие дела, создаются шедевры, воплощаются в жизнь выгодные проекты. Это тот период,когда «мой дом – моя крепость», а поддержка семьи благотворно сказывается и в делах, и на душевном равновесии.

Рыбы

В Рыбах, согласно гороскопу с 23 по 29 марта 2020 года, просыпается интерес к приключениям и увеселительным мероприятиям. Общественная жизнь захватит их внимание, а дружеские посиделки приведут к совместным проектам. Деловое сотрудничество обещает быть успешным, а развернувшиеся перед ними перспективы – выгодными и масштабными.

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