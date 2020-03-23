Алтайские шаманы провели ритуал с бубнами против коронавируса

Пока власти закрывают границы и призывают жителей к сознательности, чтобы не допустить распространения коронавируса (кстати, на данный момент в Алтайском крае нет ни оного зарегистрированного случая), шаманы тоже не сидят без дела. Председатель «Союза национальных культур Алтайского края», шаман Артем Игнатенко провел специальный ритуал, чтобы защитить край от негативных энергий.

– Обряд длился три дня, - говорит Игнатенко. – В полдень мы зажигали священный огонь и камлали с помощью особого бубна, сделанного из цельного куска кожи большого быка. В другом месте шаманы тоже проводят ритуалы – везде идет один общий обряд. Это поможет защитить наши земли от темных энергий.

По мнению Игнатенко, название вируса имеет прямой отсыл к одному из библейских всадников апокалипсиса. По преданию, их послал на землю Бог. Они появляется один за одним, причем первый из них – это Чума, который на известной картине Васнецова изображен с короной на голове. Следом идут Война, Голод и Смерть.

- Корона на голове всадника указывает на связь сегодняшних событий и пророчеств. Мы верим в подобные совпадения. Но не стоит впадать в панику. Нужно использовать это время с пользой – провести его с семьей, очиститься от негативных мыслей, укрепить связь с родом. Любое испытание призвано сделать нас сильнее. Кроме того, сейчас идет смена эпох. Он начался еще в 2012 году и продлится еще некоторое время. Лучшее, что мы можем сделать – стать добрее, великодушнее и ответственнее, - считает Игнатенко.

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