Не верю глазам: на месте алтайского поля разлилось гигантское "озеро"

Талая вода затопила поля в Курьинском районе и вплотную подошла к дороге. И кажется, чо ты стоишь не в степной части Алтайского края, а где-то на юге. Красиво-то красиво, но как-то тревожно. Видео сняли проезжающие мимо автомобилисты на участке между Новофирсово и Николаевкой.

Море в Курьинском районе .Видео: Софья Овчарова

- Сложно поверить, но это не река, а вода от огромных сугробов вдоль трассы на участке Новофирсово-Курья, - сообщают очевидцы очевидцы в местном паблике «Барнаул22».

Талые воды у трассы .Видео: Софья Овчарова

Ранее синоптики предупреждали о неблагоприятной паводковой обстановке. Это связано с большим количеством снега во всех районах, который в 1,5−2,7 раза превышают средние показатели.

Только представьте, за декабрь-январь в Алтайском крае норма осадков была превышена на 200-300%. Однако в отдельных районах и того больше. Например, в Змеиногорске, норма снега в декабре была превышена на 221%, а в январе – на 242%, то есть почти в 4,5 раза.

Ухудшить ситуацию может резкое потепление, которое ускорит таяние снега. Сейчас в зоне риска подтопления находятся более 200 населенных пунктов.