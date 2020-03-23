2020-03-23T06:11:16+03:00
Общество

Не верю глазам: на месте алтайского поля разлилось гигантское "озеро"

Талые воды подошли к трассе в Курьинском районе [видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот видео/Софья ОвчароваСкриншот видео/Софья ОвчароваФото: со страницы vk.com/barneos22
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Талая вода затопила поля в Курьинском районе и вплотную подошла к дороге. И кажется, чо ты стоишь не в степной части Алтайского края, а где-то на юге. Красиво-то красиво, но как-то тревожно. Видео сняли проезжающие мимо автомобилисты на участке между Новофирсово и Николаевкой.

Море в Курьинском районе .Видео: Софья Овчарова

- Сложно поверить, но это не река, а вода от огромных сугробов вдоль трассы на участке Новофирсово-Курья, - сообщают очевидцы очевидцы в местном паблике «Барнаул22».

Талые воды у трассы .Видео: Софья Овчарова

Ранее синоптики предупреждали о неблагоприятной паводковой обстановке. Это связано с большим количеством снега во всех районах, который в 1,5−2,7 раза превышают средние показатели.

Только представьте, за декабрь-январь в Алтайском крае норма осадков была превышена на 200-300%. Однако в отдельных районах и того больше. Например, в Змеиногорске, норма снега в декабре была превышена на 221%, а в январе – на 242%, то есть почти в 4,5 раза.

Ухудшить ситуацию может резкое потепление, которое ускорит таяние снега. Сейчас в зоне риска подтопления находятся более 200 населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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