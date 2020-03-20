Учителя-новаторы. Каменский педагогический колледж

Профессия педагог во все времена была престижна. Так было, есть и будет. Это те люди, которые закладывают в наших детей основы всего, начиная от общения в социуме и заканчивая специальными навыками. Именно поэтому важно, где обучается сам будущий учитель.

Уже 90 лет в Каменском районе существует Каменский педагогический колледж. Он был основан в далеком 1930 году. Правда, изначально это был агропедагогический техникум, на базе которого готовили учителей для школ-семилеток сельской местности. Именно поэтому в учебный план включались предметы, связанные с сельским хозяйством.

Спустя два года заведение было реорганизовано. Его разделили на агрономическую школу и педагогический техникум для подготовки учителей начальных классов.

В конце 60-х в училище открыли отделение физической культуры, это дало новый толчок к развитию образовательного учреждения. Началось строительство спортивных залов, беговой дорожки. Уже позже появилась хоккейная коробка, лыжная база, борцовский зал.

В 2019 году был построен стадион с уличными тренажерами, с баскетбольной и волейбольной площадками и современной беговой дорожкой. Торжественное открытие состоялось в октябре 2019 года.

Фото предоставлено Каменским педагогическим колледжем

Спорт и творчество

На сегодняшний день Каменский педагогический колледж – это сильный педагогический коллектив, хорошая материальная база, и более девяти тысяч востребованных выпускников. Среди них десятки отличников народного просвещения, заслуженные учителя школ РФ, учителя-новаторы, творчески работающие педагоги.

В колледже доступна очная и заочная форма обучения. Здесь готовят студентов по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Право и организация социального обеспечения». Прием документов на очное отделение пройдет с 15 июня по 15 августа, на заочное – с 15 июня по 26 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2019 года.

Фото предоставлено Каменским педагогическим колледжем

Документы, необходимые для поступления (для граждан РФ):

- Оригинал или ксерокопия документов , удостоверяющие его личность и гражданство;

- оригинал или ксерокопия документов государственного образца об образовании;

- медицинская справка;

- 4 фотографии 3*4.

КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 53.

Контактные телефоны:

(38584) 2-12-40 – директор;

(38584) 2-34-54 – учебная часть;

(38584) 2-27-34 – приемная комиссия.

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