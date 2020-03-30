2020-03-30T13:06:15+03:00
Общество

В Барнауле установят знак в память советского солдата Алексея Скурлатова

Это будет стела из черного камня с монументальным навершием в виде двухстороннего ордена Отечественной войны
Анна СЕМИНА
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Алексей Скурлатов был прообразом известного памятника "Алешка" в БолгарииАлексей Скурлатов был прообразом известного памятника "Алешка" в БолгарииФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле, несмотря на ограничительные мероприятия, полным ходом идет подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Одним из пунктов прошедшего на днях выездного совещания администрации города стал выбор места под памятный знак советскому солдату Алексею Скурлатову.

- С ходатайствами об увековечении памяти Алексея Ивановича Скурлатова в краевой столице к нам неоднократно обращались представители общественности, в их числе руководитель военно-патриотического клуба «Русские Витязи» Нэлли Федоровна Маркова. Инициативу поддержали представители городского строительного сообщества, в числе которых генеральный директор компании «СЭЛФ» Нодар Шония и генеральный директор проектного института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов. В результате нашей совместной работы и родился этот проект, - рассказывает глава города Вячеслав Франк.

Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, по его мнению, должно в целом стать одним из главных приоритетов в работе по подготовке празднования Дня Победы.

Уже определено и место, где будет установлена стела – она появится в начале яблоневой аллеи, расположенной на пересечении улиц Калинина и Профинтерна (район площади Октября).

Проект памятного монумента, который установят в центре Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Проект памятного монумента, который установят в центре БарнаулаФото: пресс-службы администрации Барнаула

- Памятный знак представляет собой вертикальную стелу из черного камня с монументальным навершием в виде двухстороннего ордена Отечественной войны из кованой меди. На лицевой стороне будет выгравировано изображение пловдивского памятника воину-освободителю, под ним – неофициальное название памятника «АЛЁША». На обратной стороне – информация о памятном знаке, - говорит Сергей Боженко, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Архитектура города Барнаула».

Чтобы памятный знак достойно вписался в то место, где ему суждено появиться, было принято решение также благоустроить всю прилегающую территорию. Для этого потребуется демонтировать установленную ранее на аллее арку, заменить освещение и сделать подсветку.

Напомним, Алексей Скурлатов родился в 1922 году в селе Налобиха Косихинского района. В сентябре 41-го ушел на фронт, где дошел до Болгарии. Домой вернулся только в ноябре 1946 года. Был награжден орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны остался жить в родных краях. Работал простым бригадиром МТС, комбайнером, слесарем-наладчиком, старшим инженером, мастером моторного участка. Трудился даже после выхода на пенсию. При этом Алексея Ивановича без лишней скромности можно сказать, знали и знают во всем мире. Именно он стал прообразом памятника воинам-освободителям, установленного в болгарском Пловдиве на холме Бунарджик. Его автором является скульптор Васил Родославов. Он создал памятник по фотографии Скурлатова. «Алеша» - это неофициальное название. Так его подписал боевой товарищ Алексея Ивановича и в последствии имя разошлось по народу.

В 1966 году была записана песня «Алеша». Она также посвящена этому памятнику. До 1989 года являлась официальным гимном Пловдива. На Алтае же имя Алексея Скурлатова присвоено школе в селе Налобиха.

Нашего известного земляка не стало 3 ноября 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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