Расписание электричек в Барнауле меняют в преддверии дачного сезона

С субботы, 28 марта, «Алтай-Пригород» меняет расписание электричек в Барнауле, тем самым открывая дачный сезон.

Изменения заключаются в добавлении поездов по некоторым направлениям. В частности, это коснется 28 марта, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23 апреля и далее по вторникам назначаются следующие пригородные поезда:

– №6382 Барнаул – Овчинниково: отправление в 8.12, прибытие в 10.18;

– №6381 Овчинниково – Барнаул: отправление в 13.42, прибытие в 15.35.

С 1 апреля начинают действовать садоводческие остановки по направлениям:

– №6129/6130 Барнаул – Алейская – Барнаул: на остановочных пунктах 257 км, 267 км;

– №6115/6116 Барнаул – Ребриха – Барнаул: на остановочных пунктах 324 км, 317 км, 316 км, 315 км, 296 км, 287 км;

– №6225 Артышта-2 – Барнаул, №6234/6233 Барнаул – Аламбай – Барнаул, №6222 Барнаул – Тягун: на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км, 7 км.

Из-за ввода садоводческих остановок изменяется расписание поездов:

– №6129 Барнаул – Алейская: отправление в 18.40, прибытие в 21:20 (позже на восемь минут);

– №6130 Алейская – Барнаул: отправление в 3.51 (раньше на четыре минуты), прибытие в 6.40;

– №6115 Барнаул – Ребриха: отправление в 17.54 (раньше на восемь минут), прибытие в 20.51 (позже на две минуты);

– №6116 Ребриха – Барнаул: отправление в 4.05, прибытие в 7.04 (позже на 11 минут);

– №6233 Аламбай – Барнаул: отправление в 3.16 (раньше на девять минут), прибытие в 7.05;

– №6234 Барнаул – Аламбай: отправление в 20.47, прибытие в 00.26 (позже на восемь минут);

– №6222 Барнаул – Тягун: отправление в 7.31, прибытие в 10.46 (позже на семь минут);

– №6225 Артышта-2 – Барнаул: отправление в 15.20 (раньше на 13 минут), прибытие в 19.38.

С 25 апреля назначаются следующие пригородные поезда:

– №6384 Барнаул – Овчинниково: отправление со станции Барнаул в 8.12, прибытие на конечную в 10:18. Курсирование – ежедневно, кроме вторника;

– №6383 Овчинниково – Барнаул: отправление в 15.06, прибытие в 18.00 (ежедневно, кроме вторника);

– №6386 Барнаул – Баюново: отправление в 9.27, прибытие в 10.44 (ежедневно, кроме вторника;

– №6385 Баюново – Барнаул: отправление в 14.20, прибытие в 15.35 (ежедневно, кроме вторника);

– №6127 Барнаул – Алейская: отправление в 10.41, прибытие в 13.21 (по выходным и праздничным дням);

– №6128 Алейская – Барнаул: отправление в 16.45, прибытие в 19.34 (по выходным и праздничным дням).

С 1 мая изменят периодичность курсирования пригородных поездов:

– №6111 Барнаул – Ребриха: отправление в 9.04, прибытие в 12.06 (ежедневно, кроме четверга);

– №6112 Ребриха – Барнаул: отправление в 13.38, прибытие в 16.36 (ежедневно, кроме четверга).

Пассажирам стоит обратить внимание, что расписание всех остальных пригородных поездов остается без изменений.

Дополнительные справки о расписании электричек в Барнауле можно получить по телефону билетных касс в Барнауле:+7(3852) 29-21-68 или на официальном сайте АО «Алтай-Пригород».

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