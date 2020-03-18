Житель Барнаула лишился дорогого подарка от своей супруги из-за алкоголика

38-летнего барнаульца осудили за похищение чужой кофемашины и растрату вырученных с нее денег. Мужчина работал мастером по ремонту бытовых приборов, но из-за алкоголизма потерял работу и решился на преступление.

Пострадавшими оказалась семейная пара. Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, жена подарила супругу кофемашину на день рождения. Она приобрела технику за 42 тысячи рублей в рассрочку.

Мужчина очень любит вареный кофе, и с удовольствием пил его после работы. Так продолжалось 1,5 года, пока машина не начала «подвисать». Он обратился в сервис по гарантии, но они решили, что поломка незначительная, что-то починили и вернули. Но машина продолжала барахлить.

Хозяин обиделся на сервис и обратился в другую частную фирму. Там тоже провели ремонт, но машина не заработала. Тогда мужчина позвонил мастеру и пожаловался на качество ремонта. Мастер признал «свой косяк» и попросил не сообщать о проблеме начальству, чтобы это не сказалось на его карьере. Вместо этого он предложил приехать и забрать прибор на починку.

Пострадавший согласился, и больше свою кофемашину никогда не видел. Первое время он терпеливо ждал, а мастер все «кормил» его «завтраками»: мол, разобрал машину, детали жду. В конце концов, хозяин кофемашины не выдержал и позвонил в саму фирму, где ему ответили, что этот сотрудник уже месяц как у них не работает.

Мастер оказался алкоголиком: из-за своего пагубного пристрастия он решился на быстрый преступный заработок. Мужчина разобрал машину и продал по запчастям за пять тысяч. И так он обманул еще несколько человек.

Разбирательство в суде шло больше полугода — все это время мужчина заявлял, что выплатит пострадавшему стоимость кофемашины, чтобы помириться. Однако каждый раз он изощренно врал прокуратуре и суду: то зарплату задерживают, то уволили, то вот-вот заплатят.

Суд оценил ущерб от похищения кофемашины в 20 тысяч рублей с учетом износа и поломки. При этом, когда эксперты давали свои мнения на этот счет, обвиняемый вмешивался в их показания и перечил. Когда же ему задали вопрос о том, какое у него образование, он ответил: «Переводчик». Как его взяли на работу по починке дорогостоящей техники, остается загадкой.

Мужчина получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Помимо ущерба он должен будет также выплатить судебные издержки и расходы на государственного адвоката: пока он оттягивал процесс, их набежало даже больше, чем он должен потерпевшему — 21 800 рублей. Гораздо проще было изначально выплатить все и помириться с пострадавшим — тогда у горе-мастера не было бы судимости. Теперь же ему будут регулярно напоминать о долге приставы.

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