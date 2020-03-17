«Её привезли уже мертвой»: пятеро детей винят врачей в смерти матери

Ирма Осипова скончалась в барнаульской больнице №10 16 февраля. Ей было 63 года. Изначально женщина попала в пятую больницу с тромбом в ноге, но позже у нее случился ишемический инсульт, и она впала в глубокую кому. Увидеть своих пятерых детей перед смертью больной так и не удалось. Родственники умершей считают, что трагедии бы не произошло, если бы врачи со всей ответственностью подошли к её лечению.

- У неё стала болеть нога, она обратилась в пятую больницу, где работала санитаркой. Врачи обнаружили тромб в правой конечности, сделали дуплекс и положили на госпитализацию. Это было 17 января. Планировалось, что 29 января её выпишут, но её перевели в эндокринологию, так как подскочил сахар, а на следующий день у неё произошел инсульт, - рассказала «Комсомолке» дочь Лидия Левицкая.

Однако родственников об инсульте матери никто не оповестил – страшную весть принесла коллега женщины. Лидия начала судорожно звонить в реанимацию, где ей подтвердили факт инсульта.

- Мама лежала без сознания. Естественно, нас это напугало, поэтому я попросила врача сказать о прогнозах, на что он ответил: «Я вам что, Господь Бог? Сейчас критический период, звоните, узнавайте». Приехать к маме нам не разрешили, так как карантин, и во встрече с лечащим врачом отказали. То есть всю информацию нам предложили узнавать по телефону, - продолжила собеседница.

Далее были, пожалуй, самые тяжелые дни для семьи Осиповых: маму – не увидеть, а на том конце провода в больнице неохотно отвечали на вопросы о её состоянии. Успокаивало одно: по словам врачей, женщина находилась в состоянии сопора, то есть между комой и сознанием, на звуки и прикосновения якобы реагировала и даже пыталась открыть глаза, когда узнала, что ей звонила дочь.

Тем временем, до Лидии стали доходить слухи, что в больнице говорят о возможной скорой смерти мамы. Женщине все же удалось уговорить лечащего врача встретиться, и её заверили, что матери дается все необходимое лечение.

- Врач сказал, чтобы мы не обращали внимание на слухи, и дал утешительные прогнозы. Мы попросили результаты анализов и снимки, чтобы показать еще каким-то врачам, но нам их не дали. Тогда мы предложили доплатить нянечкам или санитарам, чтобы за мамой ухаживали, протирали, переворачивали, чтобы пролежней не было, но и в этом нам отказали, якобы весь уход ей и так оказывают, - добавила Лидия.

А 12 февраля выяснилось, что Ирму Яковлевну переводят в больницу №10 для дальнейшей реабилитации. О транспортировке родственников заранее вновь никто не предупредил.

- Мы сразу спросили: «А так разве можно? Ведь она в тяжелом состоянии?». На что нам сказали, что есть такой закон, якобы больше 10 дней они у себя её держать не могут. И к моему удивлению, невролог сказал, что мама находилась на тот момент в стабильном состоянии и глубоком оглушении (дезориентировка, глубокая сонливость, выполнение лишь простых команд, прим. ред.). То есть врачи по-разному описывали то, что происходит с мамой, - сказала женщина.

Вот только в десятой больнице, куда привезли Ирму Осипову, с диагнозом коллег из пятой совсем не согласились. Новый лечащий врач не стал юлить и сказал, что её привезли уже умирающей, ни о какой стабильности и речи не могло быть.

- Врач нам сказал, что состояние крайне тяжелое, реакции никакой нет и находится мама не в сопоре, и не «почти в сознании», а в глубокой коме. Уже ничего нельзя было сделать. Фактически, её привезли в десятую больницу уже мертвой: головной мозг уже не работал, она жила за счет сердца и искусственной вентиляции легких. Мы на следующий день поехали в пятую больницу, но там вновь начали доказывать обратное, якобы мама была в стабильном состоянии, когда её повезли в десятую, и предположили, что причиной ухудшения могла стать транспортировка. У меня тогда вопрос: а зачем вы транспортировали её в таком тяжелом состоянии? Кто возьмет на себя ответственность? - подчеркнула дочь погибшей.

Женщины не стало 16 февраля. Причиной смерти стал инфаркт мозга, кроме того, на теле Ирмы Осиповой обнаружили запущенные пролежни. Родные погибшей намерены наказать тех, кто виновен в её смерти: уже подана жалоба в минздрав Алтайского края, а в будущем планируется и визит в правоохранительные органы.

В краевом министерстве здравоохранения Алтайского края уже отчитались, что по факту смерти женщины после транспортировки из одной больницы в другую проводится проверка.

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